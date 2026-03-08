Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer'den ikinci bebek müjdesi
Dila Tarkan ile Dağhan Doğruer, ikinci çocuklarını beklediklerini duyurdu
08.03.2026 - 09:53
İş insanı Dağhan Doğruer ile 2022'nin Şubat ayında, Yunanistan'ın Atina şehrinde evlenen sosyetik güzel Dila Tarkan, aynı yıl Ağustos ayında oğlu Luca'yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı.
Tarkan ile Doğruer'den müjdeli bir haber geldi. Çift, ikinci çocuklarını beklediklerini açıkladı.
Eşi ve oğlu ile objektif karşısına geçen Dila Tarkan, elinde ultrason görüntüsünü tuttuğu aile fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımladı.
Sosyetik güzel, paylaşımında "İkinci oyuncu oyuna girdi" ifadelerine yer verdi. Bebeğin cinsiyeti ise henüz bilinmiyor.
