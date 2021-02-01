"ÇALIŞIYORUZ"

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Deniz, "Set bitti. Evime gidiyorum. Pandemi sürecinde insanlar evlerinde oturuyor. Biz de onlara güzel bir şeyler sunmak için çalışıyoruz. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız" açıklamasını yaptı.