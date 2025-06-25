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        Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz: En sevdiğim adam - Magazin haberleri

        Dilan Çiçek Deniz: En sevdiğim adam

        Yaz tatiline çıkan Dilan Çiçek Deniz, Yunanistan'a bağlı Hydra adasını tercih etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 16:20 Güncelleme: 25.06.2025 - 16:24
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        "En sevdiğim adam"
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        Dilan Çiçek Deniz ile bir süredir aşk yaşadığı Rafael Cemo Çetin tatile çıktı.

        Dilan Çiçek Deniz, tatil destinasyonu olarak Yunanistan'ın güneyinde yer alan Hydra adasını tercih etti. Ünlü oyuncu, tatil paylaşımlarında, Rafael Cemo Çetin ile birlikte çekildiği fotoğraflara yer vermedi.

        Dilan Çiçek Deniz, paylaşımına; "En sevdiğim adam" notunu düştü.

        HYDRA ADASI

        İzmir'den yaklaşık 185 mil uzaklıktaki 50 km²'lik Yunan adası Hydra'da 2.412 kişi yaşıyor.

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        #Dilan Çiçek Deniz
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