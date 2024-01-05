Dilan Çiçek Deniz: Hikâyesini çok düşünmüyorum

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Gazetecilerle sohbet eden Dilan Çiçek Deniz, "Mutlu yıllar herkese. Benim için yeni yıl güzel başladı. Tatildeydim, anneme de söz vermiştim. Bir ay beraberdik. Bali'de güzel bir tatil yaptık" ifadelerini kullandı.