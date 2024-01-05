Dilan Çiçek Deniz: Hikâyesini çok düşünmüyorum
Baltalimanı'nda objektiflere yansıyan Dilan Çiçek Deniz, eski aşkı Thor Saevarsson ile birlikte olduğu dönemde yaptırdığı şimşek dövmesi hakkında konuştu. Oyuncu, "Şu an için sildirmek istediğim bir dövme yok. Kalsın şu an. Hepsini seviyorum. Keyfim yerinde, hikâyesini de çok düşünmüyorum" ifadelerini kullandı
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Baltalimanı'nda görüntülendi.
Geçtiğimiz haftalarda tatil için gittiği Bali'den dönen Deniz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Gazetecilerle sohbet eden Dilan Çiçek Deniz, "Mutlu yıllar herkese. Benim için yeni yıl güzel başladı. Tatildeydim, anneme de söz vermiştim. Bir ay beraberdik. Bali'de güzel bir tatil yaptık" ifadelerini kullandı.
Dilan Çiçek Deniz, eski sevgilisi Thor Saevarsson ile birlikte olduğu dönemde yaptırdığı şimşek dövmesi hakkında açıklamalarda bulundu.
Ünlü oyuncu; "Şu an için sildirmek istediğim bir dövme yok. Kalsın şu an. Hepsini seviyorum. Keyfim yerinde, hikâyesini de çok düşünmüyorum" dedi.
Fotoğraflar: Instagram