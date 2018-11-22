Dilan Çiçek Deniz, Paris sokaklarında

Fransız mücevher markası Messika’nın kurucusu ve tasarımcısı Valeria Messika’nın davetlisi olarak Paris’e giden Dilan Çiçek Deniz, Kristen Stewart, Ashley Benson, Barbara Palvin gibi birçok dünyaca ünlü isim ve marka ile çalışan fotoğrafçı Nicolas Gerardin ile bir araya geldi. Deniz, "Messika ile başarılı ve keyifli bir başlangıç yaptık. Çok heyecanlandıran yeni projeler konuşuyoruz" dedi