Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç, Bodrum'da

Furkan Andıç ve Dilan Çiçek Deniz, Bodrum'da tatil yapıyor. Dilan Çiçek Deniz ile Furkan Andıç’ın sudaki aşk oyunu dikkat çekti. Andıç, öpücüklere boğduğu sevgilisini bir ara göbeğinden ısırdı