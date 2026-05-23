Dilan Çıtak'tan İbrahim Tatlıses'e: Beni kabul edecek olan o değil
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, katıldığı programda babasıyla ilgili konuştu. Çıtak, "Yüzüme karşı, 'Sen istenmeyen çocuktun' dedi. Benim ondan hiçbir zaman beklentim olmadı. Beni kabul edecek olan o değil, ben onu kabul ediyor muyum?" dedi
İbrahim Tatlıses'in Işıl Çıtak'tan evlilik dışı dünyaya gelen ve uzun süredir babasıyla arası bozuk olan şarkıcı kızı Dilan Çıtak, konuk olduğu bir programda özel hayatına ve kariyerine dair açıklamalarda bulundu.
Kendisini büyüten babası Cem Çıtak’ın vefat süreci hakkında konuşan Çıtak, "Kuzenimle dondurma yemeye çıkmıştım. Telefonda 'Öldü mü' konuşmalarını duydum. Bostancı'da yolun ortasına çöktüğümü hatırlıyorum. Hastaneye gittiğimde hâlâ inanamıyordum. Anneme, 'Hadi babamı alıp gidelim' diyordum. Babam sürekli rüyama giriyordu; 'Kızım ben ölmedim' diyordu. Gerçekten ölmediğine inandım. Uzun süre mezarına gitmedim. Hâlâ bazen uzakta yaşıyor gibi hissediyorum.
"BABASIZ BÜYÜMESİ ÇOK ZOR"
Kardeşlerinin yaşadığı acıya da değinen şarkıcı, "13 yaşındaki kardeşime 'Babamız öldü' diyemedim. Sadece 'Durumu iyi değil' dedim. 8 aylık kız kardeşim ise babasını hiç tanımadan büyüdü. Geçen hafta mezarında ağlıyordu. Bir kız çocuğunun babasız büyümesi çok zor" ifadelerini kullandı.
"YÜZÜME KARŞI, 'SEN İSTENMEYEN ÇOCUKTUN' DEDİ"
Biyolojik babasının İbrahim Tatlıses olduğunu yıllarca hissettiğini belirten Dilan Çıtak, geçmişe dair şunları söyledi: Davetiye araştırıyordum, fotoğraflara bakıyordum. Delil arıyordum. İçimde hep öyle bir his vardı ama yüzleşmekten korkuyordum. Annem o dönem iflasın eşiğindeydi. "Ben doğduysam o da baksın" dedim ve yanına gidip destek istedim. Bana yüzüme karşı, "Sen istenmeyen çocuktun. Annen seni doğurdu" dedi.
"BEN ONU KABUL EDİYOR MUYUM?"
Baba-kız ilişkisiyle ilgili açıklama yapan şarkıcı, "Benim hiçbir zaman 'beni kabul etsin' gibi bir beklentim olmadı. Ne münasebet… Beni kabul edecek olan o değil. Ben onu kabul ediyor muyum? Şimdilik etmiyorum" dedi.
"YILLARDIR TEK BAŞIMA MÜCADELE EDİYORUM"
İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra "Dilan benim kızımdır" açıklaması yapmasının ardından hayatının tamamen değiştiğini anlatan şarkıcı, "O zamana kadar ayda 25 konser veren biriydim. Sonra her şey değişti, insanlar uzaklaştı. Menajerler, yapımcılar korktu. Yıllardır tek başıma mücadele ediyorum" diyerek, sitem etti.
"ANNEM KAHRAMAN GİBİ BİR KADINDI"
Annesinden bahseden Çıtak, "Annem çok agresif ama inanılmaz güçlü bir kadındı. Her şey için bir B planı değil, Z planı bile vardı. Küçükken onun gibi yürür, onun gibi konuşurdum. Annem kahraman gibi bir kadındı" diye konuştu.
"HER SAVAŞTA YANIMDA OLDU"
Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis programına konuk olan şarkıcı, eşi Levent Dörter ile olan ilişkisi hakkında da konuştu. Dörter ile 11 yıldır birlikte olduklarını belirten Çıtak, "Çok kavga ederiz çünkü birbirimize hiç benzemiyoruz. Ama en büyük savaş arkadaşım o. Ben daha deli doluyum, o daha sakin biri. Fakat her savaşta yanımda oldu" dedi.
"BEN BU ŞEKİLDE TANINMAK İSTEMİYORUM"
2024 yılında uçakta kedisi yüzünden kendisini uyaran kabin memuruyla tartıştığı için kara listeye alınması ve geçtiğimiz yıl Bodrum'da kendisine "Dur" ihtarında bulunan polisin üzerine arabasını sürdüğü iddialarıyla ilgili de konuşan Çıtak, kendisini şu sözlerle savundu: Ben hiçbir zaman birinin kızı olduğum için avantaj sağlamaya çalışmadım. 'Ünlüyüm' kelimesi ağzımdan yanlış çıktı. Ben kamuoyunda bu şekilde tanınmak istemiyorum.
İbrahim Tatlıses ile Dilan Çıtak arasında geçtiğimiz yıl Bodrum'da yaşanan gerilim, adliyeye taşınmışt. Bir kahvaltı sırasında Dilan Çıtak’ın, babası İbrahim Tatlıses’e televizyon kumandası fırlattığı iddia edilmişti. Olayın ardından, fırlatılan kumandanın hukuken 'silah sayılması' kapsamında değerlendirilmesiyle başlatılan soruşturma kamu davasına dönüşmüştü. Yargı süreci ise hâlen devam ediyor.
Öte yandan, yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul’daki evinde rahatsızlanan İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz 7 Nisan'da geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Bu haberin ardından, Tatlıses’in uzun süredir kavgalı olduğu çocukları Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses sanatçıyı hastanede ziyaret etmişti. Süreç içinde bir de safra kesesi ameliyatı olan usta sanatçı, tedavisinin tamamlanmasının ardından 22 Nisan'da taburcu edilmişti.
Taburcu olduktan sonra açıklamalarda bulunan Tatlıses, "Ben hastaneye kimseyi çağırmadım, herkes kendisi geldi" diyerek ziyarete gelen çocuklarına mesafesini korumuştu. Özellikle oğlu Ahmet Tatlıses için "Hayatımdan 'A' harfini bile sildim" ifadesini kullanan ünlü türkücü, hiçbir çocuğuna miras bırakmayacağını açıklamıştı.