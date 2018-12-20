Dilan Gerede-Aylin Koç aşkı tam gaz devam ediyor

Merhum işadamı Mustafa Koç'un küçük kızı Aylin Koç ile Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede'nin aşkı tam gaz devam ediyor. Sevgililer, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı