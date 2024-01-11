"Dilan Polat'ı sektöre ben soktum" demişti! Mal varlıklarına el konulan Neslim Güngen boşanıyor!

Dilan Polat ve Engin Polat 'ın tutuklanmasının ardından soruşturmanın kapsamı genişletilmiş ve diğer sosyal medya fenomenleri de inceleme altına alınmıştı. Bu isimlerden biri de Neslim Güngen olmuştu. Mal varlıklarına en konulan Güngen dün yaptığı açıklamayla 11 yıllık eşinden boşanacağını duyurdu.

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Neslim Güngen, hakkında çıkan haberlerden sonra: "Beni lütfen araştırın. 2014'ten beri lüks bir araca biniyorum, çünkü bunu emeğimle yaptım. Alnım ak. Bir yanlışım varsa devletime hesabını veririm" diyerek kendini savunmuştu. Ayrıca, Dilan Polat ile ilgili olarak, "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum. Kendi ayağıma sıktım. Destek istediğinde yardımcı oldum, cihazlarımı ona geliş fiyatıyla sattım" demişti.