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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dilara Aksüyek: Sevgilinin değil, işimin peşindeyim!

Oyuncu Dilara Aksüyek, dün akşam Cihangir'de bir erkek arkadaşı ile görüntülendi. Flaşların patlamasıyla gazetecilerle bir süre köşe kapmaca oynayan ikiliden Aksüyek, daha sonra "Aramızda hiçbir şey yok. Sevgili peşinde değil, işimin peşindeyim" açıklamasında bulundu

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  • Dilara Aksüyek: Sevgilinin değil, işimin peşindeyim!

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Dilara Aksüyek, önceki akşam bir erkek arkadaşı ile Cihangir'deydi. Bir mekanda oturup, uzun süre sohbet eden ikili, daha sonra oradan birlikte ayrıldı.
  • Dilara Aksüyek: Sevgilinin değil, işimin peşindeyim!

    Flaşların patlamasıyla bir an neye uğradıklarını şaşıran Aksüyek ve arkadaşı ile basın mensupları arasında bir süre köşe kapmaca yaşandı. 
  • Dilara Aksüyek: Sevgilinin değil, işimin peşindeyim!

    "ARAMIZDA HİÇBİR ŞEY YOK!"

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan 34 yaşındaki oyuncu, "Arkadaşlar Doruk benim çok samimi arkadaşım. Onun kaçmasına, yüzünü saklamasına bakmayın. O çok utangaç ve bu tür şeylerden hoşlanmıyor, aramızda hiçbir şey yok. Sevgili peşinde değil, işimin peşindeyim. Bir ilişkim olsaydı mutlaka haberiniz olurdu çünkü ben saklayan biri değilim." dedi.
  • Dilara Aksüyek: Sevgilinin değil, işimin peşindeyim!

    "HER ZAMANKİ GİBİ GİYİNDİM"

    Ünlü isim, daha sonra gazetecilerin "Dilara Hanım giyim tarzınız biraz uçuk değil mi?" sorusuna ise "Bu kıyafetim gayet normal, giyim tarzım her zamanki gibi. İlk kez mi görüyorsunuz ne varmış?" yanıtını verip, kahkaha attı. 
  • Dilara Aksüyek: Sevgilinin değil, işimin peşindeyim!

    Aksüyek, daha sonra "Kollarınızda dövmeler görüyoruz, bunları yeni mi yaptırdınız?" şeklindeki soruya da "Elimdeki dövmeyi ben kendim yaptım." cevabını verdi.
  • Dilara Aksüyek: Sevgilinin değil, işimin peşindeyim!

    "BEN O SAYFAYI ÇOKTAN KAPATTIM!"

    Öte yandan Dilara Aksüyek, bir dönem meslektaşı Onur Bay ile aşk yaşamıştı. İkili, kısa bir süre sonra yollarını ayırma kararı almıştı. Ardından muhabirlerin Bay ile ilgili sorularına yanıt veren Aksüyek, "Ben o sayfayı çoktan kapattım. Siz hala orada mısınız?" ifadelerini kullanmıştı.
  • Dilara Aksüyek: Sevgilinin değil, işimin peşindeyim!

    Daha sonra Dilara Aksüyek'in aradığı aşkı işletmeci Erkan Şen'de bulduğu konuşulmuştu. Cihangir'de objektiflere yansıyan Aksüyek ile Şen'in yeni bir birlikteliğe yelken açtığı ileri sürülmüştü.
  • Dilara Aksüyek: Sevgilinin değil, işimin peşindeyim!

    "HAYATIMDA BİRİ OLURSA HABERİNİZ OLUR"

    Oyuncu, hakkında çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili açıklama yapmıştı. "Aşk" iddialarına yanıt veren Dilara Aksüyek, "Hayatımda biri olduğunda bunu hiçbir zaman saklamadım. Olursa yine haberiniz olur." şeklinde konuşmuştu.
  • Dilara Aksüyek: Sevgilinin değil, işimin peşindeyim!

    "YAKIN DOSTLUĞUMUZUN YANLIŞ ALGILANMAMASINI DİLİYORUM"

    Söylentileri yalanlayan Şen de Instagram hesabından şu ifadeleri yayınlamıştı:

    Sevgili basın mensubu arkadaşlarım, çok teşekkür ederim. Hepimizin sevgiyi ve aşkı önceliğe koymamız gereken bu günlerde beni aşk haberleriyle manşete taşımışsınız. Üstelik benim de çok sevdiğim, dostluğuna kıymet verdiğim Dilara gibi özel bir kadınla... Aramızda yazdığınız gibi bir aşk söz konusu değildir, olsaydı ben zaten böyle bir ilişkiyi açıklamaktan gurur duyardım. İnanın... Yakın dostluğumuzun yanlış algılanıp, bu haberlerin Dilara'yı da sevenlerine karşı açıklama yapmak durumunda bırakmamış olmasını diliyorum. Sevgiler...

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