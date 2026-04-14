        Haberler Magazin Dilara Erkal: Baba şefkatinin en saf hali - Magazin haberleri

        Dilara Erkal: Baba şefkatinin en saf hali

        Merhum sanatçı İbrahim Erkal'ın kızı Dilara Erkal, dokuz yıl önce kaybettiği babasını çocukluk fotoğraflarıyla andı

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 00:54 Güncelleme:
        "Baba şefkatinin en saf hali"

        İbrahim Erkal, 2017 yılında evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucu fenalaşarak yere düşmüş, geçirdiği beyin kanaması sonrası 50 yaşında hayatını kaybetmişti.

        Sanatçının 21 yaşındaki kızı Dilara Erkal, babasını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla andı.

        Çocukluk yıllarına ait kareleri yayımlayan Dilara Erkal, paylaşımına "Baba şefkatinin en saf, en güzel hali" ifadelerini notunu düştü.

        Öte yandan İbrahim Erkal, 2003 yılında Filiz Akgün ile evlenmiş; bu evlilikten Dilara, Eray ve Elif Su adlarında üç çocuğu dünyaya gelmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adnan Şahin İle Halkın Lezzetleri - 11 Nisan 2026 (Adnan Şahin, Selçuklu'dan Osmanlı'ya Uzanan Köklü Geçmişiyle Akşehir'de)

        Adnan Şahin, Selçuklu'dan Osmanlı'ya Uzanan Köklü Geçmişiyle Akşehir'de Adnan Şahin İle Halkın Lezzetleri - 11 Nisan 2026

        #Dilara Erkal
        #İbrahim Erkal
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        Burak Yılmaz istifa etti!
        Burak Yılmaz istifa etti!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Kerem Aktürkoğlu'dan taraftarlara çağrı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan taraftarlara çağrı!
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Ölüm koçu olacak
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?