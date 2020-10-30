Fenerbahçe TV'nin sevilen yüzlerinden Dilay Kemer'in ailesi sosyal medya üzerinden Kemer'in vefat haberini yayınladı. Peki Dilay Kemer kimdir? Dilay Kemer neden öldü? Detaylar haberimizin devamında...

DİLAY KEMER KİMDİR?

Dilay Kemer, 7 Ocak 1988 yılında Antalya’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimi için İstanbul’a gelen Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezun oldu.

Staj yaparken bir yandan da spikerlik-sunuculuk eğitimine başladı. Yaklaşık 1.5 senelik hazırlık sonunda Fenerbahçe TV’de hem ana haberi hem de çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

DİLAY KEMER NEDEN ÖLDÜ?

Dilay Kemer geçen sene kansere yakalanmıştı. Başarılı bir ilik naklinden sonra yeniden kansere yakalanan Kemer 2 hafta önce yoğun bakıma alınmıştı. Bugün sabah saatlerinde 32 yaşındaki sunucunun hayatını kaybettiği açıklandı.