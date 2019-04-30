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Dilber Ay'ın hafızalara kazınan "Aşkito muyum ben?" sözleri

Ses sanatçısı Dilber Ay, dün geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden sanatçının geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programdaki cümleleri tekrar gündeme geldi. Dilber Ay, "Kim var senin karşında? Aşkito muyum ben? Hangi aşkitom? Biz öyle şeyler bilmeyiz. Onların hepsi sahte" cümleleriyle hafızalara kazınmıştı

Dilber Ay

Ses sanatçısı Dilber Ay, dün geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı Dilber Ay’ın Düzce’de toprağa verileceği belirtildi. Hayatını kaybeden sanatçının geçtiğimiz aylarda katıldığı 2. Sayfa programındaki cümleleri tekrar gündeme geldi.

"AŞKİTO MUYUM BEN?"

Eşinin kendisine evde nasıl hitap edip edemeyeceği konusunda açıklamalarda bulunan Dilber Ay'ın, hayatını kaybetmeden önce son katıldığı programdaki "Sevdiğim, aşkım, sultanım... Allah korusun. Allah şurdan beni kaldırmayı nasip etmesin eğer o kelimeyi duyduğumda boşamazsam. Aşkım, canikom, cicim, aşkitom... Kim var senin karşında? Aşkito muyum ben? Avradım, Dilber'im, eşim, birtanem... Aşkitom, canikom ne? Hangi aşkitom? Biz öyle şeyler bilmeyiz. Onların hepsi sahte. Onlar evcilik oynuyor" cümleleri hafızalara kazınmıştı.

İşte o anlar:

DİLBER AY KİMDİR?

Dilber Ay, resmi adı Dilber Karakaş. 1 Ocak 1956, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde doğdu. Kureyşan aşiretine mensup olan Dilber Ay, Kahramanmaraş ilinde ilkokul 3. sınıfa kadar okudu. Ailesi ile birlikte Kahramanmaraş'tan önce Ankara'ya, oradan da Bolu-Düzce taraflarına göç ederek yerleşti. Düzce'de okula devam edemeyip 13 yaşında iken yaşlı bir adamla evlendirildi. Evlenmeden önce Düzce'ye güzel ses aramak için radyocular gelmişti. Gönül Gel Seninle Muhabbet Edelim türküsünü söyledi ve düzenlenen güzel ses yarışmasında birinci oldu. İki çocuk annesi olduktan bir müddet sonra evlendiği kişiden ayrıldı. Radyoda tanındıktan sonra 24 albümü oldu. Almanya'da iki kere hapis yattı. Flash TV'nin Kadere Mahkumlar adlı programın sunuculuğunu yaptı.

İlk olarak radyoda tanınan Dilber Ay, Hacı Ağa şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu. ‘Beynelmilel’ filminde oynadı ve ilk rolünde Altın Koza Ödülü’ne layık görüldü. Murat Şeker'in yönettiği 'Hayat Sana Güzel' isimli filmde rol aldı. 1998’de şimdiki eşi İbrahim Karakaş ile evlendi. Bir röportajında evliliğiyle ilgili konuşan Dilber Ay, “İlk günkü sevgi ve heyecan ikimizde de hâlâ var. Zaten olmasa bugünlere gelemezdik.” açıklamasında bulunmuştu.

 

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