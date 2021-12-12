Afişi yayınlandı

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2019'da hayatını kaybeden Dilberay'ın hayatını konu edinen 'Dilberay' adlı sinema filmi gösterime girmeye hazırlanıyor. Ketche'nin yönettiği, Büşra Pekin, Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçar'ın başrolleri paylaştığı film, gösterime 4 Şubat'ta girecek. Film, izleyiciyle 4 Şubat'ta buluşacak.

Emre Erdem, tasarladığı film afişi için şunları söyledi; "Dramatik bir yaşam öyküsüne sahip Dilber Ay'ın afiş tasarımını ele alırken, hayatındaki evreleri, yaşadıklarına etki eden karakterleri ve mekanı bir arada kullanmaya gayret ettik. Zorlu şartlarda ayakta durmaya çalışan bir kadını odak noktasına alan bu filmde, Dilber Ay'ın çevresini saran karakterler onu derin bir acının merkezine taşıyor. Çok zor yaşam koşulları içerisinden sıyrılıp huzurlu bir hayata gitme çabası, hazırladığımız afişin ana temasını oluşturuyor."