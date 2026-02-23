Dilek İmamoğlu'nun kardeşinin test sonucu belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın Adli Tıp Kurumu'nda alınan kan ve idrar testinde uyuşturucuya rastlanılmadı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..
Sunucu Gökay Kalaycıoğlu’nun da saç, kan, idrar, tırnak testinde uyuşturucu madde çıkmadı.
Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturması kapsamında “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçundan tutuklanmıştı.
Ali Kaya’nın Adli Tıp Kurumu’nda alınan kan ve idrar testinde uyuşturucuya rastlanılmadı.
