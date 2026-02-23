Canlı
        Haberler Gündem Güncel Dilek İmamoğlu'nun kardeşinin test sonucu belli oldu | Son dakika haberleri

        Dilek İmamoğlu'nun kardeşinin test sonucu belli oldu

        Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya'nın Adli Tıp Kurumu'nda alınan kan ve idrar testinde uyuşturucuya rastlanılmadı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 23.02.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Kardeşinin test sonucu belli oldu

        Sunucu Gökay Kalaycıoğlu’nun da saç, kan, idrar, tırnak testinde uyuşturucu madde çıkmadı.

        Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturması kapsamında “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma” suçundan tutuklanmıştı.

        Ali Kaya’nın Adli Tıp Kurumu’nda alınan kan ve idrar testinde uyuşturucuya rastlanılmadı.

        Sunucu Gökay Kalaycıoğlu’nun da saç, kan, idrar, tırnak testinde uyuşturucu madde çıkmadı.

