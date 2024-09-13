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        Haberler Gündem Güncel Dilenciden 13 bin 700 lira çıktı | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 13 bin 700 lira çıktı

        Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince işlem yapılan dilencinin üzerinde 13 bin 700 lira bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 18:34 Güncelleme: 13.09.2024 - 18:34
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        Dilenciden 13 bin 700 lira çıktı
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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Alo 153 hattına yapılan ihbar üzerine zabıta ekipleri, Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde dilencilere yönelik çalışma başlattı.

        Dilencilik yaparken yakalanan kişinin üzerinden 13 bin 700 lira çıktı. Paralara el konulurken, dilenciye 2 bin 52 lira idari ceza uygulandı.

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        #yerel haberler
        #Şanlıurfa
        #dilenci
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