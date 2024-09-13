Dilenciden 13 bin 700 lira çıktı

Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 13 bin 700 lira çıktı
Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince işlem yapılan dilencinin üzerinde 13 bin 700 lira bulundu
Giriş: 13.09.2024 - 18:34 Güncelleme: 13.09.2024 - 18:34
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Alo 153 hattına yapılan ihbar üzerine zabıta ekipleri, Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde dilencilere yönelik çalışma başlattı.
Dilencilik yaparken yakalanan kişinin üzerinden 13 bin 700 lira çıktı. Paralara el konulurken, dilenciye 2 bin 52 lira idari ceza uygulandı.
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