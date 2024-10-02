Hatay'da dilencinin üzerinden 13 bin TL çıktı
Hatay'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan O.K. adlı dilencinin üzerinden 12 bin 980 lira para çıktı
Giriş: 02.10.2024 - 13:13 Güncelleme: 02.10.2024 - 13:14
Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde zabıta ekipleri rutin denetimler sırasında O.K.'nin (50) dilendiğini tespit etti.
Ekipler, duygu sömürüsü yaparak para toplayan O.K.'nin üzerinde arama yaptı.
Aramada üzerinden toplam 12 bin 980 lira çıkan O.K. hakkında idari işlem yapıldı.
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