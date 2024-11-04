Dilencinin üzerinden 3 bin lira çıktı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekiplerinin denetimlerinde dilencinin üzerinden 3 bin lira çıktı. Dilenciye 977 lira ceza uygulandı.
Giriş: 04.11.2024 - 16:33 Güncelleme: 04.11.2024 - 16:33
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekipleri, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Han Cami önünde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimde yakalanan bir dilencinin üzerinden, vatandaşlardan topladığı değerlendirilen 3 bin lira çıktı.
Üzerindeki paraya el konulan dilenciye 977 lira ceza kesildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ