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Dimes'ten meyve suyunda yabancı madde açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un meyve suyu kutusundan çıkan yabancı maddenin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından harekete geçen Dimes, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "Şikayete konu ürün “1712 IZ-M25” parti numaralı yüzde 100 Elma Suyu ürünüdür. Ürünün, depolama, nakliye veya raflarda sergilenirken bulunduğu koşullardan kaynaklı ambalajının zarar görmesi ve hava alması sonucunda, üretimden kaynaklanmayan sebepler ile fabrika sonrasında kontrolümüz dışında bir küflenme meydana gelmiştir. Tüketici şikayetlerini incelediğimizde milyonda 1.1 oranında, sevk sonrası ürünlerimizin ambalajları hasar alabilmekte ve hava ambalaj içerisine sızabilmektedir" denildi

Dimes'ten meyve suyunda yabancı madde açıklaması
HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un, meyve suyu kutusundan çıkan yabancı maddenin görüntüsünü takipçileriyle paylaşmasının ardından harekete geçen Dimes, kalite prosedürleri doğrultusunda gerekli adımların atıldığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Tüketicimiz ile iletişime geçilmiş, prosedürümüz gereği şirketimiz bünyesinde görev yapan çalışanımız tarafından tüketicimizden bahsi geçen ürün teslim alınmış, yine tüketicimizin bilgisi dahilinde tesisimizde ilk mikrobiyolojik analizler yapılmıştır. Yapılan analize göre, şikayete konu ürün “1712 IZ-M25” parti numaralı ve 17.06.2022 tavsiye edilen son tüketim tarihli litrelik %100 Elma Suyu ürünüdür. Tüketicimizin kamu ile paylaştığı fotoğraflarda görüldüğü ve bizlerin yaptığı detay analizlerde tespit ettiğimiz üzere ambalajın kapak kısmında deformasyon ve paketin alt kısımlarında ıslaklık vardır" bilgisi verildi.

'KÜF VE MAYA TESPİT EDİLDİ'

Laboratuvardaki ön mikroskop incelemesinin sonucunu da paylaşan şirket, "Ambalaj içerisinde bulunan maddenin, paketin sızdırmazlığının bozulması sonucu hava alması nedeniyle oluşan basit küf olarak tabir edilen küf ve maya olduğunu tespit edilmiştir. Şikayete konu üründe “üretim kaynaklı” (yetersiz ısıl işlem uygulaması gibi) bir mikroorganizma üremesi söz konusu değildir. Zaten böyle bir durum vuku bulduğunda, üretim hattındaki tüm ürünler etkilenir ve bu problem kalite kontrol aşamalarında tespit edilir. Şikayete konu ürünün şahit numunelerinde mikrobiyolojik oluşum tespit edilmemiştir" denildi.

Açıklamada, şikayete konu hadisenin, ürünün fabrika çıkışı sonrasında ambalajının zarar görmesi ve hava alması kaynaklı oluşmuş basit küf olarak tabir edilen küf ve maya olduğu belirtilerek, "Ürünün, depolama, nakliye veya raflarda sergilenirken bulunduğu koşullardan kaynaklı ambalajının zarar görmesi ve hava alması sonucunda, yani üretimden kaynaklanmayan sebepler ile fabrika sonrasında kontrolümüz dışında bir küflenme meydana gelmiştir" ifadesi yer aldı.

'MİLYONDA 1.1 ORANINDA HAVA SIZIYOR'

Mikroorganizmalar hakkında da açıklamalarda bulunan Dimes, "Meyve suları zararlı mikroorganizmalardan arındırılmak için sadece pastörize edilir, koruyucu katkı maddesi kullanılmaz. Ambalajın açılması ya da lojistik ve depolama süreçlerinde bir sebeple darbeye maruz kalan ambalajın deforme olması, delik, hasar, sızıntı oluşması nedeniyle içerisine hava yani mikroorganizma girişine sebep olabilir. Böyle bir durumda meyve suyunda bu tür küflerin oluşması ürünün doğal bir ürün olmasına işaret eder. Bu durum meyvelerde kolaylıkla gözlemlenebileceği gibi meyve suyunda da gözlemlenir. Tüketici şikayetlerini incelediğimizde milyonda 1.1 oranında, sevk sonrası ürünlerimizin ambalajları, lojistik süreçlerde ya da depolama alanlarında hasar alabilmekte ve hava ambalaj içerisine sızabilmektedir" denildi.

Karton ambalajların dolum hatlarının kapalı hatlar olduğu ve el değmeden milimetrik filtrelerden geçerek dolum yapıldığı belirtilirken, "Ürünler içindeki besini yiyerek küflenmeye sebebiyet verebilecek tüm zararlı mikroorganizmalar ısıl işlem pastörizasyon ile yok edilir. Koruyucu katkısız şekilde raf ömrü boyunca meyve suları bu şekilde tazeliğini korur. Üretim tamamladıktan sonra şahit numunelerimiz steril teste tabi tutulmakta bu bağlamda hatasız şekilde ürünlerin sevkine izin verilmektedir" bilgisi paylaşıldı.

Dimes Genel Müdürü Ozan Diren, Ersoy'un yaptığı paylaşımlardan sonra şoförünü yollayarak içinde yabancı madde olan meyve suyu kutusunu aldırmıştı.

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