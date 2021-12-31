Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yіne de sevgі dolu nіce yıllara!

Bu yeni yılda tüm güzelliklerin seninle olmasını dilerim. Mutlu yarınlar için dua etmeyi, bu yeni yılı ibadet ederek geçirmeyi unutma. İyi yıllar!