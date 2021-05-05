DİPLOMASİ! Son dakika: Son dakika! Türkiye ile Mısır 8 yıl sonra resmi olarak görüşüyor

Türkiye ile Mısır 8 yıl sonra resmi olarak görüşüyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Türkiye ile Mısır 8 yıl aradan sonra ilk kez resmi olarak görüşüyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve beraberindeki heyet, Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Sanad Loza ve beraberindeki heyet ile görüşmek üzere Kahire'ye gitti.

Görüşmelerin ilk gününde Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal’ın başkanlıklarında gerçekleştirileceği kaydedilirken, görüşmelerin ana gündemi teknik düzeyde sınırlı olacağı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı heyetinin Kahire temasları öncesinde, MİT'ten en üst seviyede bir heyetin Kahire’ye giderek istihbari düzeydeki son görüşmeleri yaptığı öğrenildi. MİT heyetinin, Mısırlı muhatapları ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, Türkiye-Mısır ilişkilerinin daha sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için 6 ana başlıkta uzlaşıldığını ifade edildi.

Mısırlı diplomatik çevreler, söz konusu istikşafi görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleşmesini sağlayabilecek gerekli adımlar üzerinde durulacağını aktardı.