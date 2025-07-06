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        Haberler Gündem Direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 00:48 Güncelleme: 06.07.2025 - 00:48
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        Otomobil direğe çarptı: 4 yaralı
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        Çamlıca Mahallesi Akdut Sokak'ta seyreden Ömer Ç. (60) idaresindeki otomobil, yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı.

        Kazada sürücü ile yanında bulunan Emine Ç, Yılmaz Ç. ve Emine Ç. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan yaralılar, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

        Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Ç'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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