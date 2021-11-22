Diren Polatoğulları: 'Üç Kuruş'un hikayesi sıra dışı!

"Üç Kuruş'un hikayesi sıra dışı!" 0:00 / 0:00

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Üç Kuruş', bu akşam heyecan dolu 4. bölümüyle Show TV'de izleyiciyle buluşacak.

Ay Yapım imzalı, senaryosunda Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad’ın imzası bulunan, Sinan Öztürk yönetmenliğindeki ‘Üç Kuruş’un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse, Civan Canova, Zafer Algöz, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Melissa Yıldırımer, Aytaç Uşun, Süreyya Kilimci, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Emrullah Çakay, Aylin Engör, Volkan Kıran, Özkan Özipek, Ömer Çobanoğlu ve Ömer Civan Şit gibi genç kuşağın öne çıkan oyuncuları ile usta isimler buluşuyor.

Başarılı oyuncu Diren Polatoğulları, 'Üç Kuruş'ta bazı geceler türkü barlarda sahne alan, bazı geceler ise herkesten sakladığı geçmişiyle yüzleşen, kendi intikamının meleği ve Kartal ile ortak mazilerinin esiri olan 'İrfan' karakterine hayat veriyor.

Dizinin set ortamını ve oyunculuk serüveninin başlama hikayesini Habertürk'ten Aytekin Teker'e anlatan Polatoğulları, 'İrfan'ı 'Paramparça' kelimesiyle özetliyor.

'Üç Kuruş'un senaryosunda sizi en çok ne etkiledi?

Hem birey, hem toplum psikolojisinin derinliklerine inen, sağlam bir olay örgüsüne sahip bir senaryo olması diyebilirim.

Roman kültürü size ne öğretti? Romanların hayatlarıyla ilgili sizi şaşırtan bilgi oldu mu?

Belki de çoğumuz hesapsız, kitapsız sevmeyi Romanlardan öğrendik. Kusurlarına rağmen sevdiklerinden vazgeçmeyen, tutkulu yapıları şarkılarında bile gösteriyor kendini. Beni en çok şaşırtan bilgiyse, duygusal yaralarını fiziksel yaralarla kapatmaya çalıştıklarını görmek oldu.

'İrfan' karakterini 3 kelime ile anlatabilir misiniz?

Tek kelime ile anlatabilirim; 'Paramparça...'

Geceleri türkü barda sahne alıp, aynı zamanda da seri katili canlandırıyorsunuz. Çok farklı bir karaktere hayat veriyorsunuz. Nasıl yorumlarsınız?

İnsanı anlatan sevdiğim bir tanım var; 'Melekten üstün, hayvandan aşağı' diye… İnsanı hayvandan ayıran şey bilinç, bilinçte yükselen insan mucizeler yaratabiliyorken bilincini kaybederse vahşi içgüdülerle hareket edebiliyor. Hangisinin ne zaman ortaya çıkacağını kestirmek zor ama ne işle meşgul olursa olsun her insanın başkalarından sakladığı bir yüzü var zaten.

'Üç Kuruş'taki set ortamı hakkında neler söylemek istersiniz?

İşini ciddiyetle yapan kibar insanlardan oluşan naif bir takımız...

Pek çok dizi ve filmde rol aldınız, 'Üç Kuruş'u diğer projelerden ayıran noktalar neler? Dizinin bu kadar ilgi çekmesindeki başlıca nedenler sizce ne?

Dizide muazzam bir çeşitlilik var. Gerek karakterler, gerek eylemleri... Oldukça sıra dışı hikayesi var diye düşünüyorum.

Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı?

Çocukluğumdan beri oynamayı bırakmadım, hala da oynuyorum. Hiçbir işi meslek olarak görmüyorum. Bir şekilde bu dünyaya vakit geçirmeye geliyoruz, ben de buradaki vaktimi oyun oynayarak geçirmeyi seçtim.

4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

'Üç Kuruş', bu akşam heyecan dolu 4. bölümüyle ekrana gelecek. İrfan-Oktay karşılaşması her ikisini de derinden etkiler. İrfan haklılığını anlatamamanın sıkıntısı ile boğuşurken, Oktay yıllardır şişelerin dibine gömdüğü acı mazisiyle yüzleşir. Kartal’ın mahallede sakladığı Bahar, Kartal’ın asıl yüzünü görünce aslında neyle karşı karşıya olduğunu iyice anlar ve tedirginlik yaşar. Efe’nin verdiği sözü tutmaması Leyla’nın öfkesini kabartır ve Efe’yle yüzleşmesine neden olur. Kartal ise Efe’nin ihanetiyle sarsılır ama çabuk toparlanır ve intikam almak için Efe’ye karşı hamle yapar. Eli kolu Kartal’ın bir hamlesiyle bağlanan Efe, Kartal’a rağmen ya da Kartal ile beraber hareket etmek arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

'ÜÇ KURUŞ' GENEL KONUSU

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

İşte Üç Kuruş'un 4. Bölüm Tanıtımları;

Üç Kuruş'un 4. Bölüm Ön İzleme Sahnesi;