Diriliş Ertuğrul İlbilge Hatun kimdir? Diriliş Ertuğrul Hande Soral kimdir? sorusu Diriliş Ertuğrul dizisinin izleyicilerinin merak ettiği sorular arasında yer almaya başladı.

Diriliş Ertuğrul dizisine yeni katılan oyunca Hande Soral, Ertuğrul Gazi'nin aşık olacağı karakteri canlandıracak. Eşini kaybetmesinin ardından çocuklarına hem analık hem de babalık yapmak zorunda kalan oba beyi, Hayme ananın telkinlerinin ardından bu düşünceye onay vermiştir. Peki, Diriliş Ertuğrul İlbilge Hatun kimdir? Diriliş Ertuğrul Hande Soral kimdir? İşte detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL İLBİLGE HATUN KİMDİR?

Diriliş Ertuğrul dizisine İlbilge Hatun karakteri ile katılan Hande Soral, Ertuğrul Gazi'nin aşık olacağı karakteri canlandıracak. Eşini kaybetmesinin ardından çocuklarına hem analık hem de babalık yapmak zorunda kalan oba beyi, Hayme ananın telkinlerinin ardından bu düşünceye onay vermiştir. Peki, dizinin akışına göre oba beyinin aşık olacağı İlbilge Hatun kimdir? İşte, Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun karakterine can veren Hande Soral'ın hayat hikayesi...

HANDE SORAL KİMDİR?

Hande Soral, 2 Şubat 1987 tarihinde Bursa'nın İnegöl şehrinde dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine izleyici olarak gittiği Komedi Dükkanı'nda bir bölümde sahneye konuk oyuncu olarak çıkarak başlamıştır.

Sahnede gösterdiği performans yapımcı tarafından oldukça beğenilen Hande Soral'ın oyunculuk kariyeri başladı ve 2008-2011 yılları arasında yayınlanan Küçük Kadınlar adlı televizyon dizisinde "Armağan Gezici" karakterini canlandırdı.

Ardından 2010'da Gecekondu, 2011'de Bir Günah Gibi, 2012-2013'te Alev Alev, 2013'de Fatih, 2014'te Çalıkuşu, 2014'te Yılanların Öcü, 2014'te Birleşen Gönüller, 2016'da Kalbim Yangın Yeri ve 2017'de Evlat Kokusu gibi yapımlarda rol aldı.

HANDE SORAL'IN FİLMOGRAFİSİ

2008 Komedi Dükkanı Kendisi - Hande Soral 2.Sezon Konuk Oyuncu, Televizyon dizisi 2008 - 2011 Küçük Kadınlar Armağan Gezici Başrol Oyuncusu, Televizyon Dizisi 2010 Gecekondu Kendisi - Hande Soral Televizyon programı 2011 Bir Günah Gibi Figen Yardımcı Oyuncu, Televizyon dizisi 2012 - 2013 Alev Alev Ümran Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi 2013 Fatih Gevherhan Sultan Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi 2014 Çalıkuşu Azelya Yardımcı Oyuncu, Televizyon dizisi 2014 Yılanların Öcü Fatma Başrol Oyuncu, Televizyon dizisi 2014 Birleşen Gönüller Cennet Başrol Oyuncu, Sinema filmi 2016 Kalbim Yangın Yeri Leyla Başrol Oyuncu, Televizyon dizisi 2017 Evlat Kokusu Zeynep Başrol Oyuncu, Televizyon dizisi 2017 İsimsizler Handan Başrol Oyuncu Televizyon dizisi 2018 - Diriliş Ertuğrul Ilbilge Başrol Oyuncu Televizyon dizisi

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ