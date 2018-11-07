Diriliş Ertuğrul İlbilge Hatun kimdir? Diriliş Ertuğrul Hande Soral kimdir? sorusu Diriliş Ertuğrul dizisinin izleyicilerinin merak ettiği sorular arasında yer almaya başladı.
Diriliş Ertuğrul dizisine yeni katılan oyunca Hande Soral, Ertuğrul Gazi'nin aşık olacağı karakteri canlandıracak. Eşini kaybetmesinin ardından çocuklarına hem analık hem de babalık yapmak zorunda kalan oba beyi, Hayme ananın telkinlerinin ardından bu düşünceye onay vermiştir. Peki, Diriliş Ertuğrul İlbilge Hatun kimdir? Diriliş Ertuğrul Hande Soral kimdir? İşte detaylar...
DİRİLİŞ ERTUĞRUL İLBİLGE HATUN KİMDİR?
Diriliş Ertuğrul dizisine İlbilge Hatun karakteri ile katılan Hande Soral, Ertuğrul Gazi'nin aşık olacağı karakteri canlandıracak. Eşini kaybetmesinin ardından çocuklarına hem analık hem de babalık yapmak zorunda kalan oba beyi, Hayme ananın telkinlerinin ardından bu düşünceye onay vermiştir. Peki, dizinin akışına göre oba beyinin aşık olacağı İlbilge Hatun kimdir? İşte, Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun karakterine can veren Hande Soral'ın hayat hikayesi...
HANDE SORAL KİMDİR?
Hande Soral, 2 Şubat 1987 tarihinde Bursa'nın İnegöl şehrinde dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine izleyici olarak gittiği Komedi Dükkanı'nda bir bölümde sahneye konuk oyuncu olarak çıkarak başlamıştır.
Sahnede gösterdiği performans yapımcı tarafından oldukça beğenilen Hande Soral'ın oyunculuk kariyeri başladı ve 2008-2011 yılları arasında yayınlanan Küçük Kadınlar adlı televizyon dizisinde "Armağan Gezici" karakterini canlandırdı.
Ardından 2010'da Gecekondu, 2011'de Bir Günah Gibi, 2012-2013'te Alev Alev, 2013'de Fatih, 2014'te Çalıkuşu, 2014'te Yılanların Öcü, 2014'te Birleşen Gönüller, 2016'da Kalbim Yangın Yeri ve 2017'de Evlat Kokusu gibi yapımlarda rol aldı.
HANDE SORAL'IN FİLMOGRAFİSİ
|2008
|Komedi Dükkanı
|Kendisi - Hande Soral
|2.Sezon Konuk Oyuncu, Televizyon dizisi
|2008 - 2011
|Küçük Kadınlar
|Armağan Gezici
|Başrol Oyuncusu, Televizyon Dizisi
|2010
|Gecekondu
|Kendisi - Hande Soral
|Televizyon programı
|2011
|Bir Günah Gibi
|Figen
|Yardımcı Oyuncu, Televizyon dizisi
|2012 - 2013
|Alev Alev
|Ümran
|Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi
|2013
|Fatih
|Gevherhan Sultan
|Başrol Oyuncusu, Televizyon dizisi
|2014
|Çalıkuşu
|Azelya
|Yardımcı Oyuncu, Televizyon dizisi
|2014
|Yılanların Öcü
|Fatma
|Başrol Oyuncu, Televizyon dizisi
|2014
|Birleşen Gönüller
|Cennet
|Başrol Oyuncu, Sinema filmi
|2016
|Kalbim Yangın Yeri
|Leyla
|Başrol Oyuncu, Televizyon dizisi
|2017
|Evlat Kokusu
|Zeynep
|Başrol Oyuncu, Televizyon dizisi
|2017
|İsimsizler
|Handan
|Başrol Oyuncu Televizyon dizisi
|2018 -
|Diriliş Ertuğrul
|Ilbilge
|Başrol Oyuncu Televizyon dizisi
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.