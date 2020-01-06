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Günlük rutininizde farkına varmadan çok sık yaptığınız bir davranışın aslında uzun dönemde önemli hasarlar oluşturacağının farkında mısınız? Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz, "Özellikle masa başında çalışanlar, dirseklerini masaya yaslayanlar, ayakta yorulup desteği dirseklerinden alanlar aman dikkat! Peki uzun süre dirseklerimizi masaya yasladığımızda ne oluyor? Cevap çok net: Sinir sıkışması oluyor" diye konuştu.

DİKKAT! GÜÇ KAYBINA NEDEN OLABİLİR

Op. Dr. Bıkmaz, "Dirsekte sinir sıkışması olarak tanımlanan kübital tünel sendromu, dirsek seviyesinde sinirin sıkışmasına bağlı olarak serçe ve yüzük parmağında uyuşukluk ile birlikte güç kaybına neden olur. Eğer özellikle serçe ve yüzük parmağınızda uyuşmalar varsa bu dediklerim daha da önemli. Kübital tünel sendromu, zaman içinde hastanın elinde güç ve beceri kaybına neden olur o nedenle bunu önemseyip, dirsek dayarken iki kez düşünmelisiniz" dedi.

"Dirsek dayamak, masa bası çalışanlarının sürekli dirseklerini masaya yaslaması, dirsekleri bir yere dayayıp destek almak, özellikle bacaklarında ağrı olan ev hanımlarının yemek yaparken dirseklerini tezgaha dayamaları ve bu tarz dirsekle bağlantılı basınç oluşturacak davranışlar tehlikelidir" diyen Op. Dr. Kerem Bıkmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Uzun dönemde bu tarz davranışlar sinir sıkışması sonucuyla hastaların bizlere gelmesine sebep olmaktadır. Bu tarz davranışlar zeminle kemik arasında kalan sinirin ezilmesine neden olmaktadır" diye konuştu.

HİS KAYBI OLUŞURSA MUTLAKA BEYİN VE SİNİR CERRAHINA GİDİLMELİ

Op. Dr. Kerem Bıkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kemiğin yanında duran ve dış basıya açık olan ulnar sinirinde meydana gelen herhangi bir basınç sinirin işleyişini bozacak dereceye gelirse; dirsek, ön kol, el bileği ve parmaklarda uyuşukluk meydana gelir. Uyuşukluk hissine ağrı ve karıncalanma da eşlik eder. Bu nedenle bu bölgeye uygulanan basınç doğrudan siniri etkiler. Ofiste/çalışma masasında otururken sürekli dirseğe dayanılması durumunda sinir üzerinde bir baskı meydana gelir. Bu baskı nedeniyle ağrı oluşabilir. Ağrı uzun dönemde ağrılar his kaybına doğru gidiyorsa dikkat! Hemen iyi bir beyin ve sinir cerrahına başvurmakta fayda var."