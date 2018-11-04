Diş eti ne renk olmalı?

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"ÖNCELİK ETKENİN NE OLDUĞUNU BULMAK"

"Diş eti renklenmelerinin tedavisinde öncelik, etkenin ne olduğunu bulmaktan geçer" diyen Dr. Öğr. Üyesi Meşeli, konuşmasına şöyle devam etti: "Eğer bu renklenme başka hastalıkların ön belirtisi olarak karşımıza çıkıyorsa, hastaları tıp doktorlarıyla iletişime geçmeleri yönünde bilgilendirerek dişetindeki estetik problemin çözümüne daha sonra geçiyoruz. Bu nedenle diş eti renklenmesi, genelde estetik bir problem olarak karşımıza çıksa da, muhakkak bir dişeti hastalıkları uzmanına başvurarak sebebe dair bilgi alınmasında fayda var."