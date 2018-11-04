Diş eti ne renk olmalı?

Genelde insanın ten rengine göre oluşan diş eti rengindeki değişiklikler, zaman zaman hastalık belirtisi de olabiliyor. Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Emre Meşeli, diş eti renklenmesinin esmer tenli olmaya veya sigara kullanımına bağlı olduğu kadar, birtakım hastalıkların da belirtisi olabileceğini ifade etti.
DHA'nın haberine göre; insan cildinin rengini belirleyen `melanin´ adlı pigment, dişetlerinin renginin oluşumunda da rol alıyor. Ancak diş etlerinde olağandışı renklenmeler, hastalık belirtisi olarak da karşımıza çıkabiliyor.
İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı´ndan Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Emre Meşeli, diş eti renklenmesinin esmer tenli olmaya veya sigara kullanımına bağlı olduğu kadar, birtakım hastalıklara da işaret edebileceğini kaydetti.
OLMASI GEREKEN RENK SOLUK PEMBE
Sağlıklı bir diş eti dokusunun soluk pembe bir renge sahip olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Meşeli, "Bazı durumlarda dişetinde morumsu-kahverengi renklenmeler görülebiliyor. Bu durum özellikle koyu tenli yahut sigara içen bireylerde karşımıza çıkmakla birlikte, bu tip renklenmeler bazı cilt ve böbrek hastalıklarının da ön belirtisi olarak karşımıza çıkabiliyor" dedi.
"ÖNCELİK ETKENİN NE OLDUĞUNU BULMAK"
"Diş eti renklenmelerinin tedavisinde öncelik, etkenin ne olduğunu bulmaktan geçer" diyen Dr. Öğr. Üyesi Meşeli, konuşmasına şöyle devam etti: "Eğer bu renklenme başka hastalıkların ön belirtisi olarak karşımıza çıkıyorsa, hastaları tıp doktorlarıyla iletişime geçmeleri yönünde bilgilendirerek dişetindeki estetik problemin çözümüne daha sonra geçiyoruz. Bu nedenle diş eti renklenmesi, genelde estetik bir problem olarak karşımıza çıksa da, muhakkak bir dişeti hastalıkları uzmanına başvurarak sebebe dair bilgi alınmasında fayda var."
"LAZER CİHAZLARI KULLANILARAK LOKAL ANESTEZİ İLE TEDAVİ DE MÜMKÜN"
Diş eti renklenmesinin cerrahi tedavisinin, söz konusu sahanın cerrahi olarak uzaklaştırılması şeklinde yapıldığını kaydeden Dr. Öğr. Üyesi Meşeli, "Bu amaçla bisturilerden faydalandığımız gibi, gelişen teknolojinin ışığında lazer cihazları kullanılarak lokal anestezi ile tedavi de mümkün. Ancak sigara kullanan bireylerde, uzaklaştırılan renklenmiş dokular, kullanılan sigara miktarıyla ilişkili olarak tekrar renklenebiliyor" dedi.
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