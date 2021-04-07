Diş fırçalamak orucu bozar mı? Sorusu Ramazan ayının yaklaşmasıyla merak ediliyor. Ramazan ayında oruç tutmayı düşünen vatandaşlarımızın merak ettiği bir diğer konu da diş fırçalamanın orucu bozup bozmadığı oldu. Peki, diş fırçalamak orucu bozar mı? Diş fırçalamanın orucu bozup bozmayacağıyla, hangi durumların sakıncalı olduğuyla alakalı olarak Diyanet'ten açıklama geldi...

DİŞ FIRÇALAMAK ORUCU BOZAR MI?

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.