Diş macunu ve kişiliğiniz arasında bir bağlantı olabilir mi? Seçiminizi yapın ve cevabı öğrenin

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Çok inatçısınız ve istediğinizi elde etmek ve hedeflerinize ulaşmak için çok şey yapabilirsiniz. Karamsarlığa yatkınsınız ve insanlara pek güvenmiyorsunuz, sadece kendinize güvenmeye alışkınsınız. Yeterince benmerkezcisiniz ve kendinizi seviyorsunuz; bencil olmaya ve diğer insanları kendi amaçlarınız için kullanmadığınız sürece bunlar gayet iyi özelliklerdir.

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Yalnız kalmaktan hoşlanıyorsunuz, hayalperestsiniz ve sanatçı bir insansınız. Bazen kafanızın içindeki kendi dünyanızda yaşıyormuşsunuz gibi görünebilir. Hassas, nazik, uyumlu, düşünceli ve hoşgörülü birisiniz. Aynı zamanda çok açık sözlü ve cömert olabilirsiniz. Her zaman birçok düşünceniz ve fikriniz vardır ve bunları başkalarıyla paylaşmaya hazırsınız.

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Dünyayı çoğu kişiden farklı bir açıdan görme yeteneğiniz var ve çok sanatsal ve yaratıcısınız. Her yerde güzelliği bulabilirsiniz. Her zaman dakik ve düzenli olmak sizin için zor olabilir ve görevleri planlamak ve yerine getirmekte zorlanabilirsiniz, ancak çok iyimser ve açık fikirlisiniz. Bununla birlikte, sık sık ruh hali değişimlerine yatkın olabilirsiniz. Kaynak: BrightSide/Oleg Guta

Haberi Hazırlayan: Başak Kanık

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