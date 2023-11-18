Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Diş macunu ve kişiliğiniz arasında bir bağlantı olabilir mi? Seçiminizi yapın ve cevabı öğrenin

        Diş macunu ve kişiliğiniz arasında bir bağlantı olabilir mi? Seçiminizi yapın ve cevabı öğrenin

        Bilinçaltımız, bütün alışkanlıklarımıza yansır. Basit bir ayakkabı seçimi, en sevdiğimiz yemek hatta diş macununu nasıl sıktığımız bile kendimizle ilgili bir şeylerin göstergesi olabilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 01:40 Güncelleme: 18.11.2023 - 01:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hangisi diş macununu kullanma şekliniz? Cevabınızı verdiyseniz analizlere geçelim.

        2

        Oldukça tutumlu ve düzenli bir insansınız ve eşyalarınıza önem verdiğiniz kadar etrafınızdaki insanlara da önem veriyorsunuz. Mükemmeliyetçisiniz ve hiçbir şeyi israf etmeyi sevmiyorsunuz, bu nedenle sahip olduğunuz tüm kaynakları sonuna kadar kullanıyorsunuz. Çok çalışmaya alışkınsınız ve işinizi çok iyi yapıyorsunuz, bu da diğer insanların size güvenebileceği anlamına geliyor. Eviniz her zaman temiz ve hayatınız çok düzenli.

        3

        Gerçekçi ve aktif bir insansınız ve genellikle biraz aceleniz var. En düzenli ve organizeli kişi değilsiniz ancak bir zorlukla karşı karşıya kalırsanız, kendinizi toparlayıp onu çözme yeteneğine sahipsiniz. Çok sosyalsiniz, çok sayıda arkadaşınız var ve toplum içinde olmayı seviyorsunuz. Hayatınızı nasıl dengeleyeceğinizi biliyorsunuz ve duygusal olarak istikrarlısınız.

        4

        Çok inatçısınız ve istediğinizi elde etmek ve hedeflerinize ulaşmak için çok şey yapabilirsiniz. Karamsarlığa yatkınsınız ve insanlara pek güvenmiyorsunuz, sadece kendinize güvenmeye alışkınsınız. Yeterince benmerkezcisiniz ve kendinizi seviyorsunuz; bencil olmaya ve diğer insanları kendi amaçlarınız için kullanmadığınız sürece bunlar gayet iyi özelliklerdir.

        5

        Yalnız kalmaktan hoşlanıyorsunuz, hayalperestsiniz ve sanatçı bir insansınız. Bazen kafanızın içindeki kendi dünyanızda yaşıyormuşsunuz gibi görünebilir. Hassas, nazik, uyumlu, düşünceli ve hoşgörülü birisiniz. Aynı zamanda çok açık sözlü ve cömert olabilirsiniz. Her zaman birçok düşünceniz ve fikriniz vardır ve bunları başkalarıyla paylaşmaya hazırsınız.

        6

        Dünyayı çoğu kişiden farklı bir açıdan görme yeteneğiniz var ve çok sanatsal ve yaratıcısınız. Her yerde güzelliği bulabilirsiniz. Her zaman dakik ve düzenli olmak sizin için zor olabilir ve görevleri planlamak ve yerine getirmekte zorlanabilirsiniz, ancak çok iyimser ve açık fikirlisiniz. Bununla birlikte, sık sık ruh hali değişimlerine yatkın olabilirsiniz.

        Kaynak: BrightSide/Oleg Guta

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan açıklamalar
        Aydın'daki asansör kazasında bir tutuklama daha!
        Aydın'daki asansör kazasında bir tutuklama daha!
        Büyük Türkiye fırtınası
        Büyük Türkiye fırtınası
        G.Saray'dan PFDK'ya Ali Koç tepkisi!
        G.Saray'dan PFDK'ya Ali Koç tepkisi!
        Sarallar örgüt üyesi 14 kişi tutuklandı
        Sarallar örgüt üyesi 14 kişi tutuklandı
        Sokak köpeği buldu, polis alarma geçti
        Sokak köpeği buldu, polis alarma geçti
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        72 kişiye mezar olan İsias Otel soruşturması tamamlandı!
        72 kişiye mezar olan İsias Otel soruşturması tamamlandı!
        F.Bahçe'den İbanoğlu'ya istifa çağrısı
        F.Bahçe'den İbanoğlu'ya istifa çağrısı
        "Almanya'daki Türkleri gururlandırmak istiyoruz"
        "Almanya'daki Türkleri gururlandırmak istiyoruz"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Candan kardeşlerin sorgularındaki detaylar ortaya çıktı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        Gazze'ye saldırılar sürüyor!
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?