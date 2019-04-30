Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Mart ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %0,4 azalarak 15 milyar 486 milyon dolar, ithalat %17,8 azalarak 17 milyar 622 milyon dolar olarak gerçekleşti.
DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 63,7 AZALDI
Mart ayında dış ticaret açığı %63,7 azalarak 2 milyar 137 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Mart ayında %72,6 iken, 2019 Mart ayında %87,9'a yükseldi.
MEVSSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 2,4 ARTTI
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Mart ayında bir önceki aya göre ihracat %2,4, ithalat %2,5 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Mart ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %2,6 arttı, ithalat %15 azaldı.
İHRACATTA ALMANYA, İTHALATTA RUSYA İLK SIRAYI ALDI
Almanya'ya yapılan ihracat 2019 Mart ayında 1 milyar 403 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 855 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 827 milyon dolar ile İtalya ve 782 milyon dolar ile Irak takip etti. Rusya'dan yapılan ithalat, 2019 yılı Mart ayında 1 milyar 969 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 615 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 405 milyon dolar ile Çin ve 940 milyon dolar ile ABD izledi.
Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,3 artarak 16 milyar 305 milyon dolar, ithalat ise %18 azalarak 18 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı %89,3 oldu
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