Disco Neurotico'dan özel performans

Paribu Art, 10 Mart’ta nöroçeşitli bireylerin deneyimlerini ele alan, görsel açıdan zengin, samimi ve yer yer mizahi uzun soluklu sohbet filmi The In Between’i ve nöroçeşitlilik odağında kurgulanan uluslararası gece kulübü deneyimi sunan Disco Neurotico’yu seyircisiyle buluşturuyor. Otizimli, ADHD’li, kaygı yaşayan ya da travma yaşamış izleyiciler için yeni bir alternatif oluşturan etkinlikler, geleneksel sinema ve gece eğlencesinden farklı bir deneyim arayan izleyicileri bekliyor. Nöroçeşitlilik dostu ve duyusal farkındalık gözetilerek tasarlanan film ve kulüp gecesi ile Paribu Art, sanattaki ulaşılabilirlik ve kapsayıcılık anlayışını bir adım daha ileri taşıyor.

Birleşik Krallık’tan sanatçı ve film yapımcısı Byron Vincent ile mimar ve akademisyen Elif Simge Fettahoğlu-Özgen arasında geçen, İstanbul’da çekilmiş ve British Council ile Unlimited desteğiyle ve erişilebilir web teknolojileri üreten Binclusive partnerliğiyle hayata geçirilen The In Between’in gösterimi, izleyicilerin diledikleri zaman salona girip çıkabilecekleri, rahat ve nöroçeşitlilik dostu bir ortamda gerçekleşiyor. Film gösterimi, alan, dikkat ve katılımın esnek olduğu şekilde tasarlandı. İzleyiciler örgü örme, çizim yapma, fidget oyuncakları kullanma ya da sessiz aktivitelerle filme kendi ritimlerinde eşlik edebilecek. Ayrıca, gösterimin ardından, film ekibinin katılımıyla soru–cevap oturumu gerçekleştirilecek. Aynı zamanda Türkiye’de kültür-sanat alanındaki erişilebilirlik uygulamalarına odaklanan Erişilebilir Her Şey tarafından 20 dakikalık kısa bir sohbet düzenlenecek.

Devamında katılımcılar; nöroçeşitli bireyler için gece kulüplerini, festivalleri ve canlı etkinlikleri yeniden tasarlayan Byron Vincent'ın Disco Neurotico performansını deneyimleyecekler. Birleşik Krallık’tan sanatçı Byron Vincent tarafından geliştirilen daha önce Southbank Centre, The Lowry, Bristol Beacon ve Dublin Dance Festival gibi uluslararası mekânlarda gerçekleştirilen nöroçeşitlilik dostu etkinlik; British Council’ın Kültür Yoluyla Bağlantılar (Connections Through Culture) programı kapsamında destekleniyor. Türkiye proje partnerliği Access All tarafından yürütülen etkinliğin gerçekleşmesinde; Access All podcast’in eş-yaratıcılarından ve kültür-sanat alanında erişilebilirlik üzerine çalışan Damla Durman ve etkinliğin proje koordinatörlerinden Elifnaz Öngören aktif rol aldı. Etkinliğin mekân partnerliğini ise; sanatçılara ve farklı sanat dallarına yeni alanlar açmayı, sanata erişimi genişletmeyi, sanatçı ve izleyici arasında diyaloğu artırmayı, kapsayıcılığı ve disiplinler arasılığı artırmayı amaçlayan Paribu Art üstleniyor.