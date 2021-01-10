Discord nedir? Discord nasıl kullanılır? Soruları sosyal medya kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. WhatsApp sözleşmesi yayınlanmasının ardından sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcılar yeni mesajlaşma uygulaması için de arayışa girdi. Discord ise genellikle video oyunu oynayan oyuncular tarafından kullanılıyor. Discord Windows, macOS, Linux, iOS, Android ve Web tarayıcısı üzerinde çalışabilmektedir.



DİSCORD NEDİR?

Discord, video oyunu oynayan oyuncular için geliştirilen sesli-yazılı iletişim programı. 21 Temmuz 2019 itibarıyla 250 milyondan fazla kullanıcısı vardır. Discord Windows, macOS, Linux, iOS, Android ve Web tarayıcısı üzerinde çalışabilmektedir.

Oluşturulan Discord sunucularında yeni ses veya metin kanalları açılabilmektedir. Bu sayede çok fazla üyesi olan sunucularda insanlar farklı kanallarda konuşup tek bir kanala göre daha az yoğunluk sağlayabilmektedirler.

Discord'un en çok bilinen stabil versiyonunun dışında "Public Test Build", "Canary" ve "Development Version" olmak üzere üç adet "gizli" sürümü de mevcuttur. Stabil versiyonunun ve Public Test Build versiyonunun ikonları birbirinin aynısı olmasına rağmen Canary sürümünün ikonu sarı zemin üzerine Discord logosu ve Development Version'un ikonu ise siyah zemin üzerine plan kağıdı desenleri ile Discord logosu şeklindedir. Canary ve Public Test Build versiyonlarında stabil versiyondan daha ileride bir versiyon numarasında sahip oluyorsunuz. Development Version'da ise daha da ileride bir versiyon ve sunucu davetleri gibi bir görüntüye sahip "Build ID" linklerini kullanabiliyorsunuz. Bu linkler doğrultusunda uygulama içinde değişik sürümleri deneyebilir, daha farklı özellikleri test edebilirsiniz.

Discord, yaptığı yeni açıklamada Discord uygulamasının yalnızca oyuncular için değil, "Konuşma ve vakit geçirme ortamınız" sloganıyla her türlü topluluğa uygun bir şekilde geliştirileceğini belirtti.

DISCORD GÜVENLİKLİ Mİ?

Discord'da Sadece Şifreleme güvenliği bulunmaktadır.