Çavuşoğlu, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Barzani, görüşmede Çavuşoğlu'na Erbil ve Başika'da düzenlenen saldırılara ilişkin bilgiler vererek başsağlığı dileklerini iletti.
Saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Irak’ın kuzeyindeki Başika üs bölgesine düzenlenen alçak saldırıda şehadete yürüyen Kahraman Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet; ailesi, silah arkadaşları ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda, 1 askerin şehit olduğunu, sivil halktan da 1 çocuğun yaralandığını açıklamıştı.
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