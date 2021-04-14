Çavuşoğlu: Mısır ile yeni dönem 0:00 / 0:00

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Son dakika bilgilerine göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Mısır ile ilişkilerde yeni bir dönem başlıyor, karşılıklı ziyaretler de görüşmeler de olur" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından gazetecilerinin sorularını yanıtladı.

Mısır ile ilişkilerde yeni dönemin başladığını ifade eden Çavuşoğlu, "Mısır ile ilişkilerde yeni bir dönem başlıyor, karşılıklı ziyaretler de görüşmeler de olur. Mısır ile bakan yardımcısı düzeyinde görüşme olur, büyükelçi ataması gündemi gelebilir. Bakan yardımcıları ve diplomatlar düzeyinde bir toplantı olacak. Orada gündeme gelir, henüz daha tarih belli olmadı. Bunları bir sonraki aşamada görüşebiliriz" dedi.

RUSYA'NIN SEYAHAT KISITLAMASI

Rusya'nın seyahat kararı hakkında açıklamada bulunan Çavuşoğlu, "Rusya'nın seyahat kararının arkasında siyasi bir gerekçe görmüyorum, tamamen sağlık nedeniyle alınmış bir karar" dedi.

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