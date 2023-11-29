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        Haberler Dünya Avrupa Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupalı mevkidaşlarıyla görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, Avrupalı mevkidaşlarıyla görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 00:18 Güncelleme: 29.11.2023 - 00:23
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        Fidan, Avrupalı mevkidaşlarıyla görüştü
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        Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Alman mevkidaşı Baerbock ve Kanadalı mevkidaşı Joly ile yaptığı görüşmelerde Gazze'deki insanlık dramını ve NATO'nun gündemindeki konuları ele aldı.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü.

        Fidan, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde İngiliz mevkidaşı Cameron ile de görüştü.

        Bakan Fidan, Norveçli ve İsveçli mevkidaşlarıyla istişarelerde bulundu.

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        Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile görüşme gerçekleştirdi.

        Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

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