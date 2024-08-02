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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan'dan, İsrailli mevkidaşına sert çıkış: "Tam bir hastalık hali" | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Fidan'dan, İsrailli mevkidaşına sert çıkış: "Tam bir hastalık hali"

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına, "Israel Katz'ın, Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir." ifadeleriyle tepki gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 22:19 Güncelleme: 02.08.2024 - 22:54
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        Bakan Fidan'dan Katz'a sert çıkış
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımını eleştirdi.

        Bakan Fidan, paylaşımında "Israel Katz’ın, Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir. Kabinedeki varlığı, iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs soykırımcı Netanyahu hükümetinin hadsizlik ve arsızlık abidesidir." değerlendirmesini yaptı.

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        Katz, X sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımda bulunmuştu.

        İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Türkiye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için bir günlük yas ilan etmesi sonrası da Tel Aviv Büyükelçiliğindeki Türk bayrağının yarıya indirilmesine ilişkin diplomatları hedef alan paylaşım yapmıştı.

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