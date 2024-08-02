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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a siyasilerden tepki | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a siyasilerden tepki

        İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımda bulundu. Katz'a Türkiye'den pek çok tepki geldi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.08.2024 - 22:02 Güncelleme: 02.08.2024 - 22:02
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        Siyasilerden İsrailli bakana tepki
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki gösterdi.

        Sözcü Çelik, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "İsrail’in NAZİ kafalı Dışişleri Bakanı Katz’ın Devletimizi ve Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklaması bir soykırımcı katilin hezeyanıdır.

        Soykırımcı hükümetin Dışişleri Bakanı olan Katz, demokrasi ve özgür dünya adına konuşabilecek son kişi bile değildir.

        Cumhurbaşkanımızın izlediği Filistin politikası, özgür dünyanın gerçek iradesidir." Özgür dünyanın gür sesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır.

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        Nazilerin ve katillerin sesi ise Netanyahu ve Katz gibilerdir.

        Netanyahu hükümeti, işledikleri soykırım suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacaktır."

        BAKAN YERLİKAYA: MESAJ VERMEYE KALKMAK HADDİNİZE DEĞİL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına aynı mecrada yanıt verdi.

        Paylaşımında, Katz'ın hadsizliklerinin devam ettiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "İsrailli Bakan'ın hadsizlikleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her daim milletinin gönlündedir. 22 yıldır süregelen AK Parti iktidarları ülkemizi her alanda ileriye taşımış ve taşımaya devam etmektedir. Çocukları, kadınları, yaşlıları acımasızsa katleden bir hükümetin mensubu olarak Türkiye'ye mesaj vermeye kalkmak sizin haddinize değildir. Biz mazlumların, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

        Ayrıntılar gelecek...

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