Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt

        Son dakika haberi İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt

        İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın hadsiz mesajına İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert yanıt geldi: Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların hesabı elbet bir gün sorulacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 21:23 Güncelleme: 02.08.2024 - 22:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sözlerine Türkiye’den tepki yağdı. Katz’ın X hesabından Türkçe yaptığı mesajı alıntılayarak yanıt veren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Buraya bak, katil ruh hastası” sözleriyle başladığı mesajında “Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur” dedi. Bu arada Katz, tepki çeken paylaşımının sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da etiketledi. İmamoğlu da “Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        İMAMOĞLU: AYNEN İADE EDİYORUM

        İsrailli Bakana bir yanıt da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, sosyal medya mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman" ifadelerini kullandı

        BAKAN FİDAN: TAM BİR HASTALIK HALİ

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a sert tepki gösterdi. Fidan, X'ten yaptığı açıklamada, "Israel Katz’ın, Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir. Kabinedeki varlığı, iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs soykırımcı Netanyahu Hükümeti’nin hadsizlik ve arsızlık abidesidir" dedi.

        Ayrıntılar gelecek...

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Pazarlık yapmayacağız'
        'Pazarlık yapmayacağız'
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Galatasaray'dan Kalvin Phillips hamlesi!
        Galatasaray'dan Kalvin Phillips hamlesi!
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Borsalarda negatif gün
        Borsalarda negatif gün
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Şehit babaya veda!
        Şehit babaya veda!
        200 milyonda bir görülüyor! Mavi ıstakoz Balıkesir'de
        200 milyonda bir görülüyor! Mavi ıstakoz Balıkesir'de
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Yangın söndürme helikopteri göle düştü!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        Genco Erkal'a veda
        Genco Erkal'a veda
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç akımı başladı
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Tarihi takasın perde arkası
        Tarihi takasın perde arkası
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        Türkiye ve İsrail arasında 'yas' krizi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?