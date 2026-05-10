Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi telefonda görüştü. Görüşmede, İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi
Giriş: 10 Mayıs 2026 - 16:12
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edinilen bilgiye göre, Fidan'ın İranlı mevkidaşı Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ve ABD arasında süren barış müzakerelerindeki son durum değerlendirildi.
