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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Fidan, Venezuelalı mevkidaşı Gil ile ortak basın toplantısında konuştu

        Dışişleri Bakanı Fidan, Venezuelalı mevkidaşı Gil ile ortak basın toplantısında konuştu

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için geldiği Venezuela'nın başkenti Karakas'ta Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile görüştü. Bakan Fidan, Türkiye ile Venezuela'nın her düzeyde çok verimli ve iyiye giden bir ilişki temposu tutturduklarını belirterek, "Türkiye'nin bölgeye yönelik politikalarında Venezuela fevkalade önemli bir yer tutmakta." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 20:49 Güncelleme: 24.02.2024 - 20:49
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        Bakan Fidan, Venezuelalı mevkidaşıyla görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için geldiği Venezuela’nın başkenti Karakas’ta Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

        Fidan, Bakan Gil ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

        G20 vesilesiyle Brezilya'dan başladığı Latin Amerika turuna Venezuela'yla devam ettiğini hatırlatan Fidan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından kabul edildiğini ve kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve iyi dileklerini ilettiğini dile getirerek, "İki ülke arasındaki stratejik ilişkinin her alanda ilerlemesi konusundaki karşılıklı iradeleri teyit etme imkanımız oldu." diye konuştu.

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        Bakan Fidan, Türkiye ve Venezuela'nın her düzeyde çok verimli ve iyiye giden bir ilişki temposu tutturduklarını, ekonomi, ticaret, madencilik, enerji, tarım ve turizm alanlarında çok büyük potansiyelin olduğunu söyledi.

        "Geçtiğimiz yıl itibarıyla yaklaşık 800 milyon dolar civarında olan iki ülke arasındaki ticaret hacmimizin bu sene büyük bir çabayla, liderlerimizin ortaya koyduğu 3 milyar dolar hedefine ulaşmasını açıkçası bekliyoruz." diyen Fidan, Erdoğan'ın bu yıl içerisinde Venezuela'yı ziyaret etme planının olduğunu aktardı.

        Fidan, şöyle devam etti:

        "Türkiye'nin bölgeye yönelik politikalarında Venezuela fevkalade önemli bir yer tutmakta. Özellikle bölgesel sorunlar ve uluslararası konularda Venezuela'yla beraber ortak tutum takındığımız çok sayıda konu bulunmakta. Bunların başında bildiğiniz gibi Filistin konusu gelmekte. Dün akşam yaptığım görüşmede Sayın Başkan Maduro'ya da takdirlerimizi, teşekkürlerimizi ilettik. Sayın Bakan kardeşime de aynı şekilde takdirlerimizi iletiyoruz.

        Özellikle Filistin'de devam eden adaletsizlik, zulüm, hukuksuzluk, çifte standartlık, uluslararası sistemin çürümüşlüğü karşısında almış oldukları tutumdan dolayı kendilerine teşekkür ettik. Bu pozisyondaki ülkelerin sayısı arttıkça gerçekten ortaya çıkacak baskı daha fazla olacak ve inşallah bu zulmün önüne de hep beraber geçmiş olacağız."

        Mevkidaşı Gil ile petrokimya, madencilik ve turizm alanındaki somut konuları konuşma imkanı bulduğunu anlatan Fidan, enerji konusunda bazı Türk firmalarının ilgilerini de ilettiğini ve bu konularda gelecek dönemde büyük açılım beklediklerini bildirdi.

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