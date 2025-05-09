Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan açıklamalar
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan, Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin açıklamada bulunarak "Artık silahlı mücadelenin olmadığı, herkesin birbirine saygı duyduğu, refahı ve özgürlüğü paylaştığı bir bölgeyi inşa etmemiz gerekiyor." dedi. Bakan Fidan geçmişte kendisine ağır arsenik ve civa ile suikast girişimi yapıldığını anlattı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 24 TV yayınında gündemi değerlendirdi.
Bakan Fidan, Terörsüz Türkiye hedefine dair açıklamalarda bulundu.
PKK terör örgütü, kongresini topladığını duyururken, önümüzdeki günlerde tarihi bir açıklama yapılması bekleniyor. Bakan Fidan, son gelişmeleri değerlendirirken, gün içerisinde haberlere düşen bilgileri işaret ederek örgütün açıklaması için "Bir müddet daha beklemek durumunda olacağız." dedi.
Bakan Fidan, beklentinin olumlu bir cevap çıkması yönünde olduğunu ifade ederken "Artık silahlı mücadelenin olmadığı, herkesin birbirine saygı duyduğu ve özgürlüğü paylaştığı bir bölgeyi inşa etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.
Bakan Fidan "Silahların olmayacağı, illegalitenin son bulacağı ve legal imkanlarla insanların kendi medeni bir şekilde siyasetini ilerleteceği bir zeminin inşası için herkesin çalışması gerekiyor. İllegalitenin son bulması şu anlama geliyor; silahların bırakılması tek başına yetmiyor." dedi.
Bakan Fidan diğer yandan Irak'ın terör örgütüyle mücadelesine de değinerek "Irak her geçen gün daha çok istikrara giden bir yola doğru gidiyor. Biz de bunu teşvik ediyoruz." diye konuştu.
Bakan Fidan diğer yandan ABD ile ilişkilere dair de önemli değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesini işaret eden Bakan Fidan "Sayın Trump’ın, Cumhurbaşkanımıza yaptığı telefon görüşmelerindeki o senkronizasyon şunu ortaya çıkartıyor: Türkiye-Amerikan ilişkileri fevkalade iyi olmak zorunda." şeklinde konuştu.
Bakan Fidan, Donald Trump'ın siyasi kararlarına da değinerek "ABD’de uzun yıllardır görmediğimiz bir dış politika tarzı var. Daha devrimci, daha kökten değiştirmeyi hedefleyen bir ideoloji ortaya çıktı." dedi.
Bakan Fidan ayrıca, Suriye'yi de değerlendirdi.
Bakan Fidan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaparken, Suriye'nin egemenliğinin ve Suriye halkını topyekun kucaklayacak bir sistemin olmasının önemini belirtti ve "Uluslararası topluma yeni Suriye’yi anlatmak için diplomasi trafiğini biz son derece önemli buluyoruz ve teşvik ediyoruz." dedi.
"Ağır arsenik ve cıva verildim."
Bakan Fidan, zehirlenme suikastına uğradığına dair bir açıklamada bulundu.
Dışişleri Bakanı Fidan "Fiziken de suikaste maruz kaldık, zehirlendik, tedavi de gördük. Karakter suikastine sürekli maruz kalıyoruz, bu kavganın bir parçası... Bana ağır arsenik ve cıva verildi. Bir yerde olmuş, sonra tahlillerde ortaya çıktı. 4-5 sene oldu" şeklinde konuştu.