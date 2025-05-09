Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 24 TV yayınında gündemi değerlendirdi.

Bakan Fidan, Terörsüz Türkiye hedefine dair açıklamalarda bulundu.

PKK terör örgütü, kongresini topladığını duyururken, önümüzdeki günlerde tarihi bir açıklama yapılması bekleniyor. Bakan Fidan, son gelişmeleri değerlendirirken, gün içerisinde haberlere düşen bilgileri işaret ederek örgütün açıklaması için "Bir müddet daha beklemek durumunda olacağız." dedi.

Bakan Fidan, beklentinin olumlu bir cevap çıkması yönünde olduğunu ifade ederken "Artık silahlı mücadelenin olmadığı, herkesin birbirine saygı duyduğu ve özgürlüğü paylaştığı bir bölgeyi inşa etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Bakan Fidan "Silahların olmayacağı, illegalitenin son bulacağı ve legal imkanlarla insanların kendi medeni bir şekilde siyasetini ilerleteceği bir zeminin inşası için herkesin çalışması gerekiyor. İllegalitenin son bulması şu anlama geliyor; silahların bırakılması tek başına yetmiyor." dedi.

Bakan Fidan diğer yandan Irak'ın terör örgütüyle mücadelesine de değinerek "Irak her geçen gün daha çok istikrara giden bir yola doğru gidiyor. Biz de bunu teşvik ediyoruz." diye konuştu.