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        Haberler Dünya Diplomasi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Al Suud ile telefonda görüştü | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Al Suud ile telefonda görüştü

        Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Al Suud ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'deki durum ve ateşkesin tesisine yönelik çabalar ele alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 19:46 Güncelleme: 11.06.2025 - 20:44
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        Bakan Fidan, Al Suud ile görüştü
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        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile telefon görüşmesi yaptı.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze’deki durum ve ateşkesin tesisine yönelik çabalar değerlendirildi. Ayrıca görüşmede, gelecek dönemde Filistin'le ilgili yapılacak toplantıların ve 21- 22 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51'inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın hazırlıkları ele alındı

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        #hakan fidan
        #haberler
        #Al Suud
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