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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama

        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Mescid'i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınadığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 17:23 Güncelleme: 27.12.2024 - 17:23
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        Dışişleri'nden İsrail'e kınama
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        Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Mescid'i Aksa baskınını şiddetle kınadıklarını duyurdu.

        Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şöyle:

        "İsrailli bir Bakanın Mescid-i Aksa’ya güvenlik güçlerinin koruması altında düzenlediği baskını şiddetle kınıyoruz.

        İsrailli yetkililerin Gazze’de devam eden soykırımın yanı sıra Mescid-i Aksa’daki tarihi statükoyu değiştirmeye matuf provokasyonları, bölgede güvenlik ve istikrara karşı tehdit oluşturmaktadır.

        Uluslararası toplumu, İsrailli yetkililerin bölgedeki gerginliği daha da artıracak eylemlerine karşı gerekli tedbirleri almaya çağırıyoruz."

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        #dışişleri bakanlığı
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