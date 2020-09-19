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Dışişleri Bakanlığı’ndan Kırım Tatarlarına yönelik mahkumiyet kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bir Rus mahkemesinde Kırım Tatarlarına yönelik alınan mahkumiyet kararına ilişkin, "Kırım Tatarlarına yönelik sindirme politikalarının artarak devam ettiğinin bir örneğini teşkil etmiştir. Kırım Yarımadası'nın asli unsuru olan Tatar Türk toplumunun bu tür yöntemlerle baskı altına alınması esef vericidir" denildi

Kırım
DHA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bir Rus mahkemesi tarafından yedi Kırım Tatarı hakkında 16 Eylül 2020 tarihinde açıklanan mahkumiyet kararı, Kırım Tatarlarına yönelik sindirme politikalarının artarak devam ettiğinin bir örneğini teşkil etmiştir. Kırım Yarımadası'nın asli unsuru olan Tatar Türk toplumunun bu tür yöntemlerle baskı altına alınması esef vericidir" denildi.

DHA'nın haberine göre; Türkiye'nin, Kırım'ın gayrımeşru ilhakını tanımadığının hatırlatıldığı açıklamada, hak ve menfaatlerini barışçı yollarla savunan ve demokratik yöntemlerle seslerini duyurmaya çalışan soydaş Kırım Tatarlarının yanında olmaya devam edileceği kaydedildi.

Rusya'nın Güney Askeri Bölge Mahkemesi, 'Hizb-ut Tahrir' adı verilen dava çerçevesinde 7 Kırım Tatarı hakkında mahkumiyet kararı vermişti.

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