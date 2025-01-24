İnsan vücudunda birbirinden farklı yapı ve işleyişe sahip organlar ve yapılar mevcuttur. Bunların arasında en ilginç olarak görülenlerin başında dişler gelmektedir. İşte öğrendiğinizde şaşıracağınız bilgiler...

- Süt dişleri bebek henüz anne karnındayken oluşmaya başlar, ancak 6-12 aylık olana kadar çıkmaya başlamaz.

- Diş minesi vücudun en sert kısmıdır; kemikten bile daha serttir.

- Dişlerinizin üçte biri diş etlerinizin altındadır.

- İnsanların en fazla 32 dişi vardır, ancak birçok hayvanın bizden daha fazla dişi vardır. Bir atın 44'e kadar, bir yunusun 250'ye kadar ve sıradan bir bahçe salyangozunun binlerce dişi olabilir.

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- Ağzımız yılda 730 litreye kadar tükürük üretebilir.

- Her insanın dişi kendine özgüdür; tıpkı parmak iziniz gibi hepsi birbirinden farklıdır.

- Eski Mısır döneminde diş fırçaları kullanılıyordu. İcat edilmeden önce insanlar dişlerini temizlemek için küçük dalları veya parmaklarını kullanırlardı.

- Eski Yunanlılar ve Romalılar, diş macunu icat edilmeden önce kemiklerden, yumurta kabuklarından, hayvan toynaklarından ve külden yapılan macunu kullanırlardı.

- Diş plağı 300’den fazla bakteri türü içerir

- Su, vücudunuzun dişlerinizi korumak için tükürük yapmasını sağlar

- İnsanlar hayatlarının yaklaşık 39 gününü dişlerini fırçalamakla geçirirler

- Vücudunuz hayatınız boyunca 2 yüzme havuzunu doldurmaya yetecek kadar tükürük üretecektir.

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DİŞLER İLE İLGİLİ UZMANLARIN AÇIKLAMALARI

YILDA YAKLAŞIK BİR GÜNÜNÜZ DİŞLERİNİZİ FIRÇALAYARAK GEÇİYOR

Dr. Alina Lee Lane, dişlerinizi her gün dört dakika fırçalamanızı öneriyor. "Sabah ve akşam iki dakika dişlerinizi fırçalamalısınız" dedi. Bu, standart 365 günlük bir yıla göre, her yıl dişlerinizi fırçalamak için 24 saatten biraz fazla zaman harcayacağınız anlamına geliyor!

SOĞUKLUK HİSSİ CANLILIĞINI BELİRLER

"Dişlerinizin içinde kan damarları ve sinirler bulunur ve dişlerinizi 'canlı' yapar. 'Ölü diş', sinir dokusunun hasar gördüğü ve artık soğuğu hissedemediği diştir," diye açıklamalarda bulunan Dr. Lane, dişlerinizin soğuğu hissedip hissetmediğini görmek için yapılan testler sırasında ağrı hissederseniz, diş hekimleri yaşadığınız ağrının türünü soracak ve sorunun ne olduğunu belirlemek için genellikle ağrılı dişler üzerinde testler yapacaktır.