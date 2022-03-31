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Disney Channel Türkiye kapandı mı, ne zaman kapanıyor? Disney Channel Türkiye bugün mü kapanıyor?

Disney Channel Türkiye'nin kapanma açıklaması sonrası gün itibariyle aramalar iyice arttı. Sevilen kanalın yurt genelindeki takipçisi binlerce vatandaşımızın; Disney Channel Türkiye kapandı mı, ne zaman kapanıyor sorularının cevaplarını arıyor. İşte ayrıntılar...

  • 01
    Disney Channel Türkiye kapandı mı, ne zaman kapanıyor? Disney Channel Türkiye bugün mü kapanıyor?

    Uzun bir süredir Türkiye'de faaliyet gösteren Disney Channel, gün itibariyle sosyal medyada bir kez daha gündem oldu. Konuyla ilgili olarak; "Disney Channel Türkiye ne zaman kapanıyor?" sorusunun cevabını derledik...
  • 02
    Disney Channel Türkiye kapandı mı, ne zaman kapanıyor? Disney Channel Türkiye bugün mü kapanıyor?

    DISNEY CHANNEL'DAN RESMİ AÇIKLAMA!

    Disney Channel, sosyal medyadan yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Size biraz hüzünlü biraz mutlu bir haberimiz var; sihirli kanalımız Disney Channel ile artık vedalaşıyoruz. Ancak sakın üzülmeyin arkadaşlarımız çünkü bu asla bir son değil, hepimiz için yepyeni bir başlangıç. 

    Çok yakında en sevdiğimiz ve sık sık izlemek istediğimiz içerikler tüm bölümleriyle dilediğimiz her an Disney+’ta olacak!"
  • 03
    Disney Channel Türkiye kapandı mı, ne zaman kapanıyor? Disney Channel Türkiye bugün mü kapanıyor?

    DISNEY CHANNEL NE ZAMAN KAPANIYOR?

    Disney Channel 31 Mart 2022 Perşembe günü 23:59'da yayını durdurulacak. 2 Nisan Cumartesi günü 23:59 'da ise tamamen kanal sıralamasından kaldırılacak..

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