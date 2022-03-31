DISNEY CHANNEL'DAN RESMİ AÇIKLAMA!



Disney Channel, sosyal medyadan yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Size biraz hüzünlü biraz mutlu bir haberimiz var; sihirli kanalımız Disney Channel ile artık vedalaşıyoruz. Ancak sakın üzülmeyin arkadaşlarımız çünkü bu asla bir son değil, hepimiz için yepyeni bir başlangıç.



Çok yakında en sevdiğimiz ve sık sık izlemek istediğimiz içerikler tüm bölümleriyle dilediğimiz her an Disney+’ta olacak!"