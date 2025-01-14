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        Haberler Gündem Güncel Diyadin'de etüt salonu açıldı | Son dakika haberleri

        Diyadin'de etüt salonu hizmete açıldı

        Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Etüt Salonu öğrencilerin hizmetine sunuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 14:54 Güncelleme: 14.01.2025 - 14:54
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        Diyadin'de etüt salonu açıldı
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        Ağrı'nın Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi ışık ve şube müdürlerin katılımlarıyla, Diyadin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde etüt salonu açılışı gerçekleşti.

        Açılışta konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık, "Öğrencilerin ders çalışacağı bir ortam kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. Etüt salonunun okula kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

        Açılış töreninin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Işık öğretmenlerle bir araya gelerek, okul ve öğrencilerin durumu hakkında bilgi alıp, etüt salonunu inceledi.

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