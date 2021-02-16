Müslümanlar için 2021 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili idrak edilecek. İslam alemi için büyük önem arz eden üç aylar Recep ayı ile başlıyor. Şaban ve Ramazan ayı ile son buluyor. Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi'ni de içinde bulunduran üç aylar için geri sayım başladı. İşte, 2021 Regaip Kandili ve üç aylar başlangıç tarihi...
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2021?
2021 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili, 18 Şubat 2021 Perşembe günü tüm müslüman aleminde ibadet ile kutlanacak.
REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamındaki ragībenin çoğulu olan regāib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel”, özellikle Mâlikî fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak “müstehap, nâfile ibadet” mânalarında kullanıldığı gibi hicrî takvime göre yedinci ay olan recebin ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye ad olmuştur.
ÜÇ AYLARIN ÖNEMİ NEDİR?
Receb-i Şerîf ayına girildiğinde her yeni başlangıçta olduğu gibi işe tevbe ve istiğfâr ederek geçmişi silip bu mukaddes mevsime geride bırakılan seneler için pişmanlık; gelecek için kararlılık esasına uygun bir başlangıç yapılmalıdır. “De ki: Ey (günah işlemekle) haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin, doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü o Ğafûr ve Rahîm’dir” (Zümer Sûresi:53) âyet-i kerîmesi, rabbimizden asla ümit kesmemeyi ve bağışlanma konusunda Allah Te‘âlâya sığınmayı telkin buyurarak bize yolumuzu ve ufkumuzu aydınlatan bir kandil olmaktadır.
Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in üç ayların başlangıcı olan Receb ayı girdiğinde yaptığı: “Allah’ım Recep ve Şaban’ı bize mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır.” (Ahmed İbnü Hanbel, el-Müsned, 1/259) şeklindeki duâsı bizler için konunun ehemmiyetini kavrama açısından önemli bir delildir.
Haram aylardan biri olması hasebiyle Receb-i Şerîf ayında sevaplar katbekat katlanacaktır. En önemli hususiyeti bağışlanma ayı olan ve büyükler tarafından “azatlılar ayı” olarak anılan bu ayda oruç tutmanın fazîleti de pek büyüktür. Bilhassa ilk gününü oruçlu geçirmek ve ay boyunca imkânlar elverdiği kadar oruç tutmak Receb-i Şerîf’i ihyâ ve nice müjdelere nâiliyet açısından önemli bir tavır olacaktır.
Mevlâ Te’âlâ: “(Habîbim) De ki: Eğer duânız ve ibâdetiniz olmasa, Rabbiniz size ne diye değer versin” (Haşr Sûresi:18) buyurarak kulları değerli kılan asıl unsurun ‘kulluk’ olduğu vurgusuyla beraber, duâ ve ibâdetleri artırarak düzenli olarak sürdürmenin önemini de beyan etmiştir.
Receb-i Şerîf’in girişiyle birlikte kavuşacağımız bu mübârek mevsim sırasıyla; bu ayda bulunan Reğâib ve Mi‘râc geceleriyle, daha sonra Şa‘bân-ı Şerîf ayı ve bu ayda bulunan Berât gecesiyle ve Ramazân-ı Şerîf ayıyla birlikte devam edip bu ayda yer alan Kadîr gecesiyle nihâyete erecektir. Rabbimiz Azze ve Celle müstefîd eylesin. Âmîn.
2021 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ
HİCRİ TARİHLER
MİLADİ TARİHLER
GÜN
AY
YIL
GÜN
AY-YIL
HAF.GÜN
DİNİ GÜNLER
1
C.AHİR
1442
14
OCAK-2021
PERŞEMBE
........
1
RECEB
1442
13
ŞUBAT-2021
CUMARTESİ
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
6
RECEB
1442
18
ŞUBAT-2021
PERŞEMBE
REGAİB KANDİLİ
26
RECEB
1442
10
MART-2021
ÇARŞAMBA
MİRAC KANDİLİ
1
ŞABAN
1442
14
MART-2021
PAZAR
...........
14
ŞABAN
1442
27
MART-2021
CUMARTESİ
BERAT KANDİLİ
1
RAMAZAN
1442
13
NİSAN-2021
SALI
RAMAZAN BAŞLANGICI
26
RAMAZAN
1442
08
MAYIS-2021
CUMARTESİ
KADİR GECESİ
30
RAMAZAN
1442
12
MAYIS-2021
ÇARŞAMBA
AREFE
1
ŞEVVAL
1442
13
MAYIS-2021
PERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2
ŞEVVAL
1442
14
MAYIS-2021
CUMA
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3
ŞEVVAL
1442
15
MAYIS-2021
CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
1
ZİLKADE
1442
11
HAZİRAN-2021
CUMA
........
1
ZİLHİCCE
1442
11
TEMMUZ-2021
PAZAR
........
9
ZİLHİCCE
1442
19
TEMMUZ-2021
PAZARTESİ
AREFE
10
ZİLHİCCE
1442
20
TEMMUZ-2021
SALI
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11
ZİLHİCCE
1442
21
TEMMUZ-2021
ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12
ZİLHİCCE
1442
22
TEMMUZ-2021
PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13
ZİLHİCCE
1442
23
TEMMUZ-2021
CUMA
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
1
MUHARREM
1443
9
AĞUSTOS-2021
PAZARTESİ
HİCRİ YILBAŞI
10
MUHARREM
1443
18
AĞUSTOS-2021
ÇARŞAMBA
AŞURE GÜNÜ
1
SAFER
1443
08
EYLÜL-2021
ÇARŞAMBA
........
1
R.EVVEL
1443
07
EKİM-2021
PERŞEMBE
........
11
R.EVVEL
1443
17
EKİM-2021
PAZAR
MEVLİT KANDİLİ
1
R.AHİR
1443
06
KASIM-2021
CUMARTESİ
........
1
C.EVVEL
1443
05
ARALIK-2021
PAZAR
........
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