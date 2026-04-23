        DİYANET 3209 PERSONEL ALIMI ŞARTLARI: 2026 Diyanet İşleri 3 bin 209 personel alımı başvuru şartları ne? İşte başvuru ekranı

        Diyanet İşleri 3 bin 209 personel alımı başvuru şartları ne? İşte başvuru ekranı

        Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı 2026 ilanı Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. 3 bin 209 sözleşmeli din görevlisi alımı kapsamında başvuru şartları, tarihleri ve süreç detayları adayların gündeminde ilk sıraya yerleşti. 2024 KPSS puanı ile yapılacak Diyanet personel alımı için başvurular internet üzerinden alınacak. Peki, Diyanet 3.209 personel alımı başvuru şartları neler, başvurular ne zaman başlayacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

        Giriş: 23 Nisan 2026 - 10:14 Güncelleme:
        2026 Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı ve 3 bin 209 kişilik kadro için süreç resmen başladı. 4/B statüsünde gerçekleştirilecek sözleşmeli personel alımında adaylar, 2024 KPSS puanına göre belirlenecek ve sözlü sınava katılacak. Diyanet personel alımı başvuru ekranı, şartları ve tarihleri yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Diyanet personel alımı başvuruları nasıl yapılacak, kimler başvurabilir? İşte detaylar…

        DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

        Diyanet İşleri Başkanlığı başvuruları 20 Nisan Pazartesi günü başladı.

        DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMAN?

        Başvuru süreci, 4 Mayıs 2026 saat 16:30'da sona erecek.

        DİYANET İŞLERİ 3 BİN 209 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL, NEREDEN YAPILACAK?

        Başvuru şartlarını taşıyan erkek ve kadın adaylar, Diyanet personel alımı başvurularını "sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapabilecek.

        Taşra teşkilatında açık bulunan alanlarda sözlü sınav sonucuna göre 3 bin 209 aday imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi olacak.

        DİYANET İŞLERİ 3 BİN 209 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

        1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

        2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

        3. Başvurunun son günü itibarıyla ünvan gruplarına göre tabloda belirtilen öğrenim durumuna sahip olmak,

        4. 2024 yılı KPSS’den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

        5. Başvuru yapacağı ünvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

        6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

        7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak ünvanlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.

        SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

        Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

        “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından “sinav.diyanet.gov.tr” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecek.

