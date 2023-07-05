Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2023-2024 umre turlarına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamanın ardından, umre turu tarihi ve başvuru ücretleri gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Diyanet açıkladı: Umre turları ne zaman başlıyor, kayıtlar başladı mı? Umre fiyatı ne kadar olacak?" İşte umre turuna ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...