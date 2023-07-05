Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyanet açıkladı: Umre turları ne zaman başlıyor, kayıtlar başladı mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2023-2024 umre kayıt tarihlerini açıkladı. Umre turlarına kayıt yaptırmak isteyenler, umre kayıt ücreti ve kayıt tarihleri araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, umre tarihleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte 2023 umre başvuru tarihleri...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Diyanet açıkladı: Umre turları ne zaman başlıyor, kayıtlar başladı mı? Umre fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2023-2024 umre turlarına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamanın ardından, umre turu tarihi ve başvuru ücretleri gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Diyanet açıkladı: Umre turları ne zaman başlıyor, kayıtlar başladı mı? Umre fiyatı ne kadar olacak?" İşte umre turuna ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
  • Diyanet açıkladı: Umre turları ne zaman başlıyor, kayıtlar başladı mı? Umre fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

    UMRE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 2023-2024 yılı umre tarihlerini açıkladı.

    Kişisel sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Diyanet işleri Başkan Erbaş, 2023-2024 dönemi umre döneminin 15 Ağustos'ta başlayacağını duyurarak şu ifadeleri kullandı;​
  • Diyanet açıkladı: Umre turları ne zaman başlıyor, kayıtlar başladı mı? Umre fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

    ​2023-2024 Umre dönemi, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde 15 Ağustos 2023 tarihi itibariyle başlıyor İnşallah. Kutsal toprakların özlemini çeken vatandaşlarımız 10 Temmuz itibariyle kayıtlarını yapabilecektir. Vatandaşlarımızın çıkacakları bu kutlu yolculuk hayırlı ve makbul olsun.​​​​​​
  • Diyanet açıkladı: Umre turları ne zaman başlıyor, kayıtlar başladı mı? Umre fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

    UMRE TUR KAYITLARI NASIL YAPILIR? 

    Umre turlarına kayıtlar İl/ilçe müftülüğüne müracaat ederek veya elektronik ortamda e-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

     
  • Diyanet açıkladı: Umre turları ne zaman başlıyor, kayıtlar başladı mı? Umre fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

    UMRE FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

    2023 umre fiyatları hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde umre fiyatları hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce duyuru yayınlanması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.