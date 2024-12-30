Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin imam hatip alımı yapıyor! İşte DİB sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı, şartları ve sınav tarihi
Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin imam hatip alımı ilanı yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve sınava ilişkin detaylara yer verildi. Başkanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin imam hatip alımı için başvuru süreci 30 Aralık Pazartesi bugün başlıyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin imam hatip alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, sınav ne zaman? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru ekranı 2024 ve alıma ilişkin tüm detaylar haberimizde…
Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre, Başkanlığın Diyanet Akademisine aday din görevlisi olarak 4 bin sözleşmeli imam hatip alımı yapılacak. Başvuru süreci 30 Aralık itibarıyla başlıyor ve 10 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar için başvuru şartları, aranan nitelikler sınav tarihi ve atamaya ilişkin detayları haberimizde derledik. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı 4 bin imam hatip alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru ekranı 2024…
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ İMAM HATİP ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığının Diyanet Akademisine aday din görevlisi olarak 4 bin sözleşmeli imam hatip alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İlana göre, Diyanet İşleri Başkanlığının taşra teşkilatında 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 2024 KPSS B grubu puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, Diyanet Akademisine aday din görevlisi olarak 4 bin imam hatip alımı yapılacak.
Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları 30 Aralık Pazartesi günü başlayıp 10 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 4 BİN İMAM HATİP ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, başvurularını 10 Ocak saat 16.30'a kadar "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapabilecek.
Yükseköğrenim mezunu adayların lisans ve ön lisans öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecek. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar (üniversiteler) aracılığıyla elektronik ortama kaydettirecek.
Ortaöğretim bilgileri, ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adaylar ortaöğretim bilgilerini başvuru ekranındaki alanlara manuel olarak girecek ve öğrenimine ilişkin belgeyi başvuru ekranındaki ilgili bölüme PDF formatında yükleyecek.
Bu durumda olan adayların başvuru onay işlemleri gerekli kontrollerin ardından Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığınca gerçekleştirilecek.
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DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İMAM HATİP ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Adayların 2024 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olması gerekiyor.
İşte başvuru şartları;
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,
3. Başvurunun son günü itibarıyla tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,
4. 2024 yılı KPSS’den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
5. Başvuru yapacağı ünvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için), 7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak ünvanda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.
• Adaylar sadece bir kontenjan grubu için sınava müracaat edebilecektir.
• Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?
Sözlü sınav;
a) İlahiyat Fakültesi kontenjan grubu için;
İstanbul, Manisa, Antalya, Konya, Samsun, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Yozgat ve Bolu
b) İHL + Hafız kontenjan grubu için;
Bursa, Denizli, Kayseri, Ordu, Şanlıurfa ve Erzurum
c) İlahiyat Fakültesi+Hafız, İlahiyat Ön Lisans+İHL+Hafız ve İlahiyat Ön Lisans+İHL kontenjan grubu için;
Ankara
İllerinde kurulacak sınav merkezlerinde yapılacak.
70 PUAN ŞARTI ARANACAK
Adayların sözlü sınavda başarılı sayılması için en az 70 puan alması şartı aranacak. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak hazırlıkların ardından ilan edilecek.
Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.
“Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri adaylar tarafından “sinav.diyanet.gov.tr” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecek.